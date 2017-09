Classifica Vuelta 2017/ Maglia rossa: Chris Froome leader, Nibali staccato ci prova (17^ tappa, oggi)

Chris Froome comanda la classifica della Vuelta 2017 (Foto LaPresse)

La Vuelta 2017 vive oggi la sua diciassettesima tappa: Villadiego/Los Machucos di 180,5 chilometri. Una tappa impegnativa dalla metà in poi: ai 91 chilometri infatti si comincia a salire, arrivando dai 750 metri fino ai 1350, poi discesa importante e altre due salite nel finale. La leadership in classifica di Chris Froome verrà messa a dura prova? Il britannico ha sfruttato al massimo la cronometro del martedì, come ci si aspettava facesse: ha incrementato di 57 secondi il vantaggio su Vincenzo Nibali e ha guadagnato su tutti gli avversari diretti. Forse il suo margine non è ancora sufficiente per garantirgli tranquillità da qui a domenica, ma senza ombra di dubbio il capitano del team Sky ha fatto un bel passo avanti verso il trionfo.

LA CLASSIFICA GENERALE CON FROOME E NIBALI

Froome si presenta alla diciassettesima tappa con 1’58’’ su Vincenzo Nibali: nelle ultime due tappe il britannico è tornato a guadagnare sullo Squalo, possiamo dire che il capitano della Bahrain-Merida si è ben comportato durante la cronometro ma ha ragionevolmente perso tempo prezioso. Confermandosi però il terzo della classe: Nibali adesso ha 48 secondi di margine sul terzo in classifica, diventato quel Wilco Kelderman che è giunto secondo ieri ed è stato il vero vincitore della tappa. L’olandese infatti ha preso un vantaggio di 27 secondi su Ilnur Zakarin e addirittura 2’18’’ su Alberto Contador, che ha disputato una buona crono per le sue possibilità attuali e, se anche ha scalato posizioni in classifica, vede ora il podio più lontano a livello cronometrico. Difficile recuperare questa distanza, ma chissà che lo spagnolo non regali un ultimo giro di giostra. Crollato in classifica Esteban Chaves: adesso è nono a 6’40’’.

GLI SCALATORI

Oggi sarà importante anche valutare se Davide Villella manterrà la maglia degli scalatori. Naturalmente ieri non sono stati assegnati punti, per cui il magentino della Cannondale si è confermato in testa con 49 punti, otto lunghezze di vantaggio su Miguel Angel Lopez. La tappa odierna come abbiamo visto presenta delle salite importanti: Villella rischia qualcosa, anche perchè ci avviciniamo alla conclusione della Vuelta 2017 e i diretti avversari di Froome dovranno necessariamente inventarsi qualcosa per provare a mettere in difficoltà il britannico. Da questo punto di vista occhio allora a Ilnur Zakarin che ha 18 punti; gli altri sono più staccati, ma è lo stesso Froome che, terzo a quota 29, potrebbe guadagnare qualcosa anche se non ci aspettiamo che vada in prima persona all’attacco (sarebbe certamente un rischio).

CLASSIFICA GENERALE

1. Chris Froome 62h53’25’’

2. Vincenzo Nibali +1’58’’

3. Wilco Kelderman (NED) +2’40’’

4. Ilnur Zakarin (RUS) +3’07’’

5. Alberto Contador (ESP) +4’58’’

6. Miguel Angel Lopez (COL) +5’25’’

7. Fabio Aru (ITA) +6’27’’

8. Wout Poels (NED) +6’33’’

9. Johan Esteban Chaves (COL) +6’40’’

10. Michael Woods (CAN) +7’06’’

