Diretta/ Vuelta 2017 streaming video e tv: vincitore, percorso (Villadiego-Los Machucos, 17^ tappa)

Diretta Vuelta: Alberto Contador (LaPresse)

La Vuelta 2017 oggi con la diciassettesima tappa Villadiego-Los Machucos di 180,5 km ci propone un’altra giornata imperdibile, quella del durissimo arrivo in salita di Los Machucos, che molti hanno paragonato alle rampe dei garage per dare l’idea della difficoltà degli strappi più duri. Dopo la cronometro di ieri, sarà dunque un’altra tappa da vivere in questa Vuelta sempre più vicina al gran finale. La partenza della tappa avrà luogo da Villadiego alle ore 12.40, mentre l’arrivo a Los Machucos (nel comune di Arredondo) è previsto come sempre fra le ore 17.30 e le 18.00. Oggi si pedalerà fra la Castiglia & Leon e la Cantabria, dopo il trasferimento di lunedì siamo sempre nel nord della Spagna.

INFO STREAMING VIDEO, ORARIO E DIRETTA TV

La Vuelta 2017 viene trasmessa in diretta tv su Eurosport, canale tematico europeo disponibile sia nel pacchetto satellitare di Sky sia in quello digitale terrestre di Mediaset Premium. In diretta streaming video l'appuntamento sarà dunque con i servizi offerti ai rispettivi abbonati da Sky Go, Premium Play ed Eurosport Player. Per quanto riguarda questa diciassettesima tappa Villadiego-Los Machucos, il collegamento sarà fin dalle ore 12.30 per seguire integralmente tutte le fasi della fondamentale frazione odierna, mentre al termine della tappa ci sarà la rubrica Vuelta Extra per approfondimenti e commenti. Informazioni importanti sulla corsa spagnola saranno disponibili anche sui social network: su Facebook la pagina ufficiale è Vuelta a España, mentre l'account ufficiale Twitter è @lavuelta.

IL PERCORSO DI OGGI

Come abbiamo già accennato, il percorso di questa diciassettesima tappa della Vuelta 2017 sarà uno dei più impegnativi e merita di essere analizzato nel dettaglio. I primi 100 km avranno numerosi saliscendi, ma le vere difficoltà inizieranno con il Portillo de Lunada (km 107,3), un Gran Premio della Montagna di seconda categoria caratterizzato da 8,3 km di salita al 5,7% di pendenza media. La discesa sarà molto più lunga e ci porterà fino allo sprint intermedio di giornata, che sarà collocato in località Solares al km 145,2. Poco dopo inizierà il gran finale, che sarà decisamente impegnativo: prima il Gpm di prima categoria del Puerto de Alisas (km 162,6) al termine di 10 km di salita al 6% medio, una ascesa lunga e costante, poi la discesa e subito si ricomincerà a salire verso l’arrivo dell’Alto de los Machucos, una salita di 7,2 km all’8,7% di pendenza media, dato che però in questo caso non dice moltissimo perché la salita è decisamente irregolare, con tratti di falsopiano o addirittura discesa (ad esempio la vera salita di fatto finirà a 1 km dall’arrivo) ma anche rampe micidiali, la più dura delle quali toccherà addirittura un mostruoso 26% di pendenza massima - e poco più avanti ce ne sarà un’altra al 25%. Pendenze forse pure eccessive, sulle quali fare la differenza è difficile perché lo sforzo è sovrumano per chiunque, ma naturalmente chi si pianta può pagarla cara quando la strada si addolcisce.

© Riproduzione Riservata.