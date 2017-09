Infortunio Conti/ Distorsione alla caviglia per il calciatore del Milan: le parole di Andrea

Andrea Conti, terzino della nazionale - LaPresse

Il terzino destro della nazionale italiana, di proprietà del Milan, Andrea Conti, ha lasciato il campo durante la sfida fra Italia e Israele per una distorsione alla caviglia. Al termine del match in questione, lo stesso giovane calciatore ha parlato ai microfoni di Rai Sport, commentando la sfida degli azzurri, nonché raccontando le proprie sensazioni proprio sul problema fisico accusato: «Sono contento di questa opportunità – le parole dell’ex atalantino - peccato che mi io mi sia fatto male subito, dopo una ventina di minuti. Spero di recuperare presto, mi si è girata una caviglia, credo sia una distorsione, ma ora vediamo. La gara? Siamo stati bravi a ripartire dopo Madrid. La mia partita? Qualche volta può darsi che sono andato fuori tempo in certe situazioni di gioco, devo sicuramente migliorare». Ulteriori accertamenti sulla caviglia sono attesi nelle prossime ore. Il giocatore potrebbe stare fermo ai box per circa due settimane, e sicuramente salterà la delicata sfida contro la Lazio di domenica pomeriggio.

IN ATTESA DEI TEMPI DI RECUPERO

Nuovo infortunio in casa Milan. Il club rossonero registra infatti lo stop di Andrea Conti. Il terzino destro si è bloccato ieri sera, durante la partita fra l’Italia e Israele, gara chiusasi con il risultato di uno a zero per gli azzurri, valevole per le qualificazioni ai Mondiali di calcio del 2018. Il calciatore, sbarcato a Milanello in estate dopo una grande stagione all’Atalanta, ha dovuto lasciare anzitempo il rettangolo di gioco dopo aver subito un infortunio alla caviglia. Dovrebbe trattarsi di distorsione, nulla di eccessivamente grave, anche perché lo stesso lecchese ha parlato solamente di caviglia gonfia. Ovviamente bisognerà attendere ulteriori accertamenti che verranno effettuati nelle prossime ore per capire i tempi di recupero, ma è scontata la sua assenza nella sfida di domenica pomeriggio, la trasferta del Milan all’Olimpico contro la Lazio.

SALTA 4 PARTITE?

Difficile stabilire i tempi di recupero così “a naso”, ma di solito, se trattasi di una distorsione di primo grado, lo stop varia dai sette ai 14 giorni, il che significa che nelle peggiori delle ipotesi potrebbe rientrare in tempo per la trasferta di Genova contro la Sampdoria, saltando però Lazio, Udinese e il turno infrasettimanale contro la Spal, nonché l’esordio in Europa League contro l’Austria Vienna fuori dai confini nazionali. Un nuovo stop in casa Milan che va ad aggiungersi a quelli già importanti di Giacomo Bonaventura e Romagnoli. Ha invece recuperato al 100% Lucas Biglia, che dopo aver giocato il finale di gara contro il Cagliari, partirà per la prima volta da titolare proprio contro la sua ex squadra domenica.

