Lite tra Totti e Florenzi / "I due non si parlano più": tifosi infuriati ma la Roma smentisce...

Francesco Totti (LaPresse)

La rivista di Gossip "Chi" lancia una bomba riguardo la Roma. Ci sarebbe stata una lite tra Francesco Totti e Alessandro Florenzi. I due sarebbero stati protagonisti di un acceso diverbio tanto da non parlarsi più. Questa nel dettaglio l'ipotesi di Chi: "Qual è il vero motivo che ha fatto infuriare Francesco Totti, versione dirigente con il calciatore della Roma Alessandro Florenzi suo ex amico e pupillo? Da quando Totti ha smesso di giocare i due non si parlano più. E il capitano Daniele De Rossi ha preso le difese del suo ex capitano Totti". Una spaccatura clamorosa quindi tra l'ex capitano e uno dei suoi pupilli. La società ha però respinto in maniera decisa lo scoop che riguarda la lite tra Totti e Florenzi ed uno schieramento dell’attuale capitano Daniele De Rossi, con l’ex numero 10 giallorosso.

TOTTI E FLORENZI, AMICIZIA FINITA? LO SCOOP DI CHI

In effetti, ripensando alle parole di affetto espresse da Alessandro Florenzi dopo l'addio al calcio di Francesco Totti, l'ipotesi di rottura tra i due sembra davvero irreale. Ricordiamo che la stagione scorsa è stata un vero e proprio calvario per Florenzi che si è rotto per due volte il crociato anteriore del ginocchio sinistro. Interessanti le sue parole in un'intervista rilasciata al Corriere dello Sport ad aprile riguardo il suo futuro: "C’è la voglia di fare il percorso che è stato quello di Daniele, quello di Francesco. Loro sono irripetibili. Hanno fatto cose irripetibili. Francesco e Daniele sono il cuore della Roma e io, secondo me, non potrò mai arrivare a fare come loro. Quindi dico magari sì, può essere così. Però non è detto. Non mi precludo nulla, non posso precludermi nulla. Sarebbe anche bello giocare in altri posti, scoprirli, conoscerli. Però alla fine mi dico, dentro di me, che tutta la carriera a Roma sarebbe bello farla. C’è sempre quella parte di me che dice che sarebbe bello fare come Francesco e Daniele".

© Riproduzione Riservata.