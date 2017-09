Us Open 2017/ Nadal Rublev, Federer Del Potro streaming video e diretta tv, orario delle partite (oggi)

Roger Federer sfida Juan Martin Del Potro agli Us Open 2017 (Foto LaPresse)

Agli Us Open 2017 è arrivato il momento di completare i quarti di finale: ci attende una giornata splendida mercoledì 6 settembre, con inizio dei match a partire dalle ore 18 italiane. Vedremo in campo non solo Rafa Nadal e Roger Federer che sono ad una sola partita dall’attesissimo incrocio in semifinale, ma anche un redivivo Juan Martin Del Potro e un sorprendente Andrej Rublev, il più giovane tennista a raggiungere i quarti di Flushing Meadows dai tempi di Andy Roddick (2001). Nel tabellone femminile invece abbiamo la numero 1 Karolina Pliskova, una veterana come Kaia Kanepi e una delle grandi speranze americane, quella Madison Keys che a 22 anni va a caccia della prima finale Slam di sempre.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE GLI US OPEN

Gli Us Open 2017 sono in diretta tv su Eurosport ed Eurosport 2, che copriranno i match più importanti provando a dare risalto, al netto delle scelte della regia internazionale, ai match degli italiani. Ricordiamo la possibilità di assistere al torneo di tennis in diretta streaming video: per attivare l’applicazione Eurosport Player è necessario pagare una quota per l’iscrizione, mentre gli abbonati a Sky si potranno avvalere di Sky Go la cui attivazione su tablet e smartphone non richiede costi aggiuntivi.

RAFA E ROGER

Sfide diverse ma allo stesso modo complicate per Nadal e Federer, su cui saranno puntati tutti i riflettori: lo spagnolo affronta infatti il diciannovenne Andrej Rublev, che fa parte della NextGen ed è quello che ha fatto più strada in un torneo comunque aperto ai teenager. Il russo deve certamente migliorare dal punto di vista del carattere e della tenuta mentale, ma il modo con il quale si è liberato dei suoi avversari ci lascia intendere che abbia tutte le carte in regola per aprire, insieme agli altri, una nuova generazione di grande tennis. Per Federer invece c’è la riedizione della finale 2009 contro Del Potro: per lui quella partita significò perdere un titolo che aveva detenuto per cinque anni consecutivi e, dopo la sconfitta di Wimbledon contro Nadal (l’anno prima) un’altra crepa in un dominio che era stato netto e senza discussioni per più di un lustro. E’ questa la vera grande sfida dei quarti, e non potrebbe essere altrimenti: nessuno dei due è davvero al massimo delle sue possibilità fisiche, ma il talento e il livello di voglia sono tali che di fatto non se ne accorgerà nessuno.

SPERANZE STELLE E STRISCE

Gli Stati Uniti del tennis femminile provano a entrare nell’era post Williams. Certo Venus è ancora lì e Serena - che ha appena partorito - “minaccia” di tornare, ma le donne americane hanno altre armi da mandare in campo. In questi Us Open 2017 le stelle e le strisce si sono viste eccome: oggi tocca a Coco Vandeweghe e Madison Keys provare a formare una semifinale tutta americana. La Vandeweghe ha fatto progressi costanti da qualche anno a questa parte: già semifinalista agli Australian Open e due volte ai quarti di Wimbledon, a Flushing Meadows è arrivata dove mai era stata prima e adesso vuole dimostrare di essere giocatrice non solo da erba (ha vinto a s’-Hertogenbosch per due volte in tre anni) ma anche in grado di vincere gli Slam sul duro. La Keys ha giocato gli ottavi di tutti i Major, e già due anni fa era tra le quattro regine di Melbourne; tre titoli Wta (due su erba) ha avuto problemi fisici che ne hanno rallentato la crescita ma ha impiegato davvero poco a tornare, presentandosi a New York con la testa di serie numero 15 e battendo Elina Svitolina, che da lei dovrebbe imparare come si gestisce la pressione negli Slam. Ha di fronte una giocatrice con 10 anni in più: dal punto di vista dell’esperienza Kaia Kanepi parte in vantaggio, ma la Keys è probabilmente la vera favorita di questo quarto.

