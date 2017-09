Video/ Argentina Venezuela (1-1): highlights e gol della partita. (qualificazioni Mondiali 2018)

La nazionale argentina - LaPresse

Nuovo passo falso della nazionale argentina di Jorge Sampaolo. Contro il Venezuela, in casa, finisce solo uno a uno. Un punto che non smuove la classifica degli albicelesti, che rimangono sempre al quinto posto del girone, a quota 24 lunghezze, ma ad un imbarazzante meno 13 dalla nazionale brasiliana, saldamente in vetta con 37 punti. Nonostante l’avversario degli argentini, un Venezuela ultimo e già eliminato, la Seleccion non va oltre il pari, rimandando quindi la pratica qualificazione alle prossime due sfide contro Perù in casa, ed Ecuador lontano dalle mura domestiche. Ma andiamo a vedere insieme come si è svolto il match.

IL PRIMO TEMPO E IL FORCING ALBICELESTE

Inizia bene l’Argentina, che controlla la partita grazie ad un ottimo possesso palla non fine a se stesso, visto che sono diverse le occasioni da gol create dagli albicelesti, tutte però prontamente respinte da Farinez, portiere venezuelano letteralmente in stato di grazia. In campo c’è anche l’interista Mauro Icardi, preferito da Sampaoli a Higuain. Per Maurito, tre conclusioni nel giro di meno di venti minuti fra il quarto e il 22esimo, tutte però uscite di un soffio. Sul rettangolo di gioco anche un’altra conoscenza del campionato italiano, lo juventino Dybala, che invece si è fatto vedere al trentesimo, con un sinistro che ha sfiorato il palo. A pochi secondi dal fischio finale della prima frazione di gioco, si è visto anche Lionel Messi, ma come dicevamo, Farinez era in stato di grazia, e anche La Pulce ha dovuto arrendersi. L’arbitro manda tutti nella doccia e il primo tempo si chiude sullo 0 a 0.

IL SECONDO TEMPO E L’ARGENTINA SI SPEGNE

Inizia la seconda frazione di gioco e l’Argentina clamorosamente capitola: contropiede fulmineo del Venezuela che chiude l’azione con Murillo (non l’ex interista), che porta così in vantaggio i suoi. L’albiceleste riesce fortunatamente a rimettersi subito in carreggiata grazie ad un’autorete firmato Feltscher, pressato da vicino da Icardi. Da lì in avanti, non succede praticamente più nulla, con la selezione di Sampaoli che invece di pressare e cercare il gol vittoria, si spegne a poco a poco. Il ct prova a cambiare qualcosa, togliendo i convincenti Dybala e Icardi, e facendo entrare Benedetto e Pastore. E’ proprio il Flaco ad avere la palla vittoria al 95esimo di gioco, ma come al solito ci ha pensato uno strepitoso Farinez a salvare la porta. Triplice fischio finale, fischio prolungato dal pubblico, deluso dalla prestazione dei giocatori.

IL VIDEO DEI GOL E DEGLI HIGHLIGHTS

© Riproduzione Riservata.