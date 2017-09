Video/ Italia Israele (1-0): highlights e gol della partita (qualificazioni Mondiali 2018)

Video Italia Israele (Foto LaPresse)

Contro Israele era fondamentale vincere, e pur non esprimendo un calcio champagne l'Italia di Ventura è riuscita a portare a casa i tre punti battendo di misura la nazionale di Elisha Levy per 1 a 0. Un successo importantissimo in chiave playoff anche grazie al pareggio dell'Albania contro la Macedonia, ora gli azzurri a due giornate dalla fine dei gironi di qualificazione ai mondiali del 2018 in Russia possono contare su un vantaggio di sei punti nei confronti della nazionale di Christian Panucci e basterà un punto per avere la certezza matematica di disputare i play-off.

ITALIA SPUNTATA

Al Mapei Stadium di Reggio Emilia l'Italia sfiora il gol già al 1' con Belotti che davanti ad Harush colpisce male la sfera depositandola sul fondo, poi nella prima frazione di gioco i padroni di casa faticano a esprimere gioco con gli uomini di Ventura che sembrano piuttosto imballati, paradossalmente creano più occasioni da gol gli ospiti che per la maggior parte del tempo se ne stanno arroccati nella propria trequarti per poi ripartire in contropiede, Kabha con un'incursione fulminea per poco non sorprende la retroguardia azzurra, a togliere le castagne dal fuoco a Buffon ci pensa Conti con una diagonale perfetta. Poco prima dell'intervallo Shechter innesca Cohen che chiama al dovere l'estremo difensore della Juventus che si rifugia in qualche modo in calcio d'angolo, nel recupero Insigne da distanza ravvicinata si fa chiudere lo specchio da Harush.

IL GOL DI IMMOBILE

Durante l'intervallo il ct Ventura si dev'essere fatto sentire parecchio perché gli azzurri tornano sul terreno di gioco con un atteggiamento completamente diverso, l'Italia alza sensibilmente il baricentro, Ben Haim mura la conclusione di De Rossi e Immobile solamente al terzo tentativo riesce a trovare la via del gol gonfiando la rete e trafiggendo Harush. Gli azzurri ritrovano finalmente coraggio e vanno vicini al raddoppio con Verratti (chiuso in corner), Zappacosta (murato da Natcho) e Belotti che si vede negare il gol da uno strepitoso intervento di Barush. Nelle fila di Israele l'uomo più pericoloso è sicuramente il nuovo entrato Ben Chaim che al 66' lascia sul posto Darmian e viene rimontato da Zappacosta provvidenziale a togliergli il pallone prima che possa andare alla conclusione. Il numero 12 di Levy ci riproverà all'86' quando Astori buca clamorosamente l'intervento e tenterà un pallonetto che viene però neutralizzato facilmente da Buffon. Tutto è bene quel che finisce bene per l'Italia anche se l'1 a 0 rimane un risultato stretto se consideriamo il 72% di possesso palla, i 7 tiri in porta, le 11 conclusioni respinte e i 12 tiri che hanno mancato lo specchio, per non parlare poi dei 18 calci d'angolo, numeri impressionanti per una squadra che ha prodotto tantissimo nel secondo tempo dopo una prima frazione di gioco piuttosto opaca. Israele per tre quarti di gara ha lasciato sfogare gli avversari per poi cercare il colpo a sorpresa nel finale, solamente 2 nello specchio e un corner per l'undici di Levy.

LE DICHIARAZIONI

Subito dopo la fine della gara il ct della nazionale italiana, Gian Piero Ventura, è intervenuto ai microfoni di Rai 1: "Era evidente che oggi la priorità fosse il successo, però sono contento di come sono andate le cose perché abbiamo trascorso gran parte della gara nella metà campo avversaria. Nella prima frazione di gioco eravamo piuttosto impacciati, nella ripresa ci siamo sbloccati creando molte palle gol. C'è ancora tanto lavoro da fare ma sono soddisfatto e fiducioso, oltre che del risultato, anche della disponibilità dei giocatori. Quando non segni è normale un po' di malumore, ma se vuoi essere una squadra non puoi farti condizionare dai fischi del pubblico che fa semplicemente il suo dovere, esultare quando vinci e contestare quando perdi. Sin dal giorno del sorteggio avevamo messo in conto di dover passare per i playoff, solamente una grande impresa in Spagna avrebbe potuto cambiare questo scenario". Gli fa eco Antonio Candreva: "Oggi serviva la vittoria ed è arrivata, conta solo questo per quanto mi riguarda. Dobbiamo dare continuità al progetto cominciato un anno fa, le critiche fanno parte del nostro lavoro ma penso che il gruppo stia lavorando benissimo, negli ultimi dodici mesi abbiamo fatto grandi cose, il KO di Madrid fa male in primis a noi perché non ci aspettavamo questo risultato, abbiamo analizzato i nostri errori e credo che stasera ci siamo comportati bene in mezzo al campo".

