Video/ Liechtenstein Spagna (0-8): highlights e gol della partita (qualificazioni Mondiali 2018)

La partita tra Liechtenstein e Spagna si chiude sul punteggio di 0 a 8, una goleada spettacolare, quattro reti per tempo tra le quali spiccano le doppiette personali di Morata e Iago Aspas, subentrato nella ripresa a David Silva.

PRIMO TEMPO GIA' SULLO 0 A 4

Gli iberici iniziano come prevedibile all'attacco riuscendo già a sbloccare il punteggio al primo affondo, e precisamente al 3' di gara, quando sugli sviluppi di un calcio di punizione conquistato da Pedro, David Silva ha calciato alla perfezione trovando appostato sul secondo palo Sergio Ramos, che ha insaccato con un colpo di testa da due passi. Al 6' la squadra di Lopetegui ha sfiorato l'immediato raddoppio con un bel tiro a giro dal limite dell'area che Jehle è riuscito a deviare in corner con un gran balzo. La seconda rete non tarda ad arrivare: al 15', sugli sviluppi di un calcio d'angolo, stupenda combinazione tra Isco e Iniesta che dalla destra ha fatto partire un cross perfetto per Morata che ha insaccato con un bel colpo di testa. Non passa nemmeno un minuto e al 16' un clamoroso liscio di Jehle, nel tentativo di allontanare coi piedi, ha permesso a Morata di appoggiare verso l'accorrente Isco, che ha segnato a porta ormai sguarnita. Al 29' è ancora il centravanti Morata a sfiorare la doppietta personale con un bel tiro a giro che Jehle è riuscito questa volta a deviare in corner. Gli ospiti abbassano un pò il ritmo fino al 40' quando David Silva ha segnato la quarta marcatura con una splendida punizione che, dopo aver superato la barriera, si è infilata imparabilmente in rete sotto la traversa. Al 41' è arrivata anche la prima conclusione del Lichtenstein concessa da un grossolano errore di De Gea che ha sbagliato completamente il rinvio permettendo a Polverino di poter calciare da dentro l'area di rigore ma il tentativo del numero 23, troppo debole, è stato respinto dall'estremo difensore che aveva recuperato la posizione. Dopo un minuto di recupero si è così chiuso il primo tempo sul pesante punteggio di 0 a 4.

LE ALTRE QUATTRO RETI

La ripresa si è aperta con una doppia sostituzione decisa da Lopetegui, che ha mandato in campo Iago Aspas e Nacho al posto di David Silva e Sergio Ramos. Proprio il neo-entrato è riuscito a segnare subito al 51', quando si è avventato sulla respinta della traversa del colpo di testa di Morata, segnando da due passi. Non passano neanche tre minuti e al 54' è sempre il numero 17 protagonista con lo splendido assist che libera Morata davanti alla porta, che segna poi con un potente rasoterra. Al 63' arriva anche il settimo gol che nasce da un bel tiro di Pedro, che Jehle ha respinto sui piedi di Iago Aspas, che ha segnato dopo aver saltato nettamente due avversari con una superba finta. Le furie rosse abbassano nettamente il ritmo e così bisogna attendere l'83' per rivedere un'altra conclusione nella porta tentata da Morata, che Jehle è riuscito a respingere coi pugni. Quando si attendeva il triplice fischio, all'89' è arrivato anche l'ottavo gol nato da un cross rasoterra effettuato da Deuloufeu che il malcapitato Goppel ha goffamente deviato nella propria rete con uno sfortunato tocco di tacco. La partita si è così chiusa sull'ampio punteggio di 0 a 8, una goleada meritata dopo aver stradominato tutto l'incontro senza problemi.

IL VIDEO DEGLI 8 GOL

