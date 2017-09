Viterbese-Olbia/ Streaming video e diretta Sportube, probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Viterbese-Olbia, Coppa Italia Serie C (LAPRESSE)

Viterbese-Olbia sarà diretta dall’arbitro Diego Provesi della sezione di Treviglio: ad assisterlo i guardalinee Marco Cecchi di Pistoia ed Alessio Berti di Prato. La partita è valida per la Coppa Italia di Serie C e deciderà le sorti del girone F, composto anche dall’Arzachena che però ha già disputato i suoi due match. Viterbese-Olbia si gioca allo stadio Enrico Rocchi di Viterbo a partire dalle ore 16:00. La situazione di classifica nel mini-girone vede proprio le due contendenti odierne in testa con 3 punti ciascuna, mentre l’Arzachena è rimasta a zero avendo perso sia contro i sardi (2-1 in trasferta) che contro i laziali in casa (0-3). Per l’Olbia è obbligatorio vincere, perché a parità di punti la Viterbese potrà far valere la miglior differenza reti (+3 contro il +1 dei sardi).

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI COPPA ITALIA SERIE C

Il match dello stadio Rocchi tra la Viterbese e l’Olbia sarà trasmesso in diretta streaming video dal canale web Lega Pro Channel, accessibile tramite il portale Sportube.tv previa registrazione.

COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE

La Viterbese allenata da Valerio Bertotto ha cominciato al meglio il girone A di Lega Pro. Nelle prime due giornate la squadra gialloblu ha battuto il Prato per 3-1 e poi l’Arzachena, già affrontata nella Coppa Italia di categoria, con lo stesso punteggio ma in trasferta. Domenica il mattatore è stato un difensore: il centrale Daniele Celiento che ha messo a segno una doppietta decisiva (44’ e 87’ minuto), risolvendo il precedente botta e risposta tra il centrocampista Luca Baldassin (24’) e l’attaccante avversario Vano (33’). In testa alla classifica del girone A figura anche l’Olbia di mister Bernardo Mereu, vittoriosa sia sul Pisa in casa (1-0) che sul campo del neopromosso Gavorranno (1-2). Quest’ultimo successo è maturato in rimonta, dopo che al 12’ gli avversari si erano portati avanti con il gol di Moscati (12’); già prima dell’intervallo però la squadra sarda è riuscita a ribaltare la situazione, grazie alle reti del centrocampista Enrico Geroni (39’) e del terzino ex Cagliari Francesco Pisano (43’).

PROBABILI FORMAZIONI

Squadre che quindi si presentano alla sfida diretta di Coppa Italia con il morale alto: vedremo se per la decisiva gara di Coppa i due allenatori vorranno mescolare le carte, di modo da preservare qualche titolare per il prossimo turno di campionato. Per la Viterbse previsto il modulo 4-3-3 con Iannarilli tra i pali, il bulgaro Atanasov e Sini al centro della difesa, Pandolfi e il senegalese Ansoumana Sané terzini. A centrocampo Cenciarelli, Zenuni e Di Paolantonio, mentre nel tridente offensivo i titolari dovrebbero essere l’uruguaiano Kevin Mendez, il centravanti Razzittie e Tortori. Per l’Olbia modulo 4-3-1-2: davanti al portiere Aresti i difensori centrali saranno probabilmente Dametto e il francese Leverbe, a completare la retroguardia gli esterni bassi Pinna (lato destro) e Cotali. Trio di centrocampo composto da Murgia, Feola e Geroni, mentre Piredda dovrebbe essere confermato sulla trequarti; davanti il tandem formato da Ogunseye e Arras.

QUOTE E SCOMMESSE: I PRONOSTICI SULLA PARTITA

Le quote delle principali agenzie di scommesse puntano sui padroni di casa, che come detto potranno accontentarsi del pareggio per la della miglior differenza reti rispetto agli avversari. Sul portale online bet365.it troviamo il segno 1 per la vittoria della Viterbese a quota 1,80, il segno X per l’eventuale pareggio a 3,25 e il segno 2 per il successo esterno dell’Olbia a 4,00.

