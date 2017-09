È MORTO ZANDER VENEZIA / Sfida l'uragano Irma e perde la vita il giovane talento del surf

Uragano - Foto archivio dal web

L'Uragano Irma ha sicuramente avuto un impatto devastante nei Caraibi con almeno venti morti. In Florida è stata addirittura evacuata la città di Miami in costante allerta e in un momento di clamorosa preoccupazione. Il bilancio delle vittime è inoltre provvisorio visto che comunque alcune isole sono da considerarsi irraggiungibili. Addirittura il novanta per cento di Saint Martin, Saint Barthelemy e Barbuda sono stati spazzati via da venti alla forza di addirittura trecento chilometri orari. Impatto devastante anche Porto Rico con venti da 250 chilometri orari che hanno portato ad altri gravissimi danni. Donald Trump ha sottolineato come gli Stati Uniti siano pronti a intervenire per fronteggiare l'emergenza. La Croce Rossa ha stanziato ben seicentomila franchi svizzeri per Haiti e la Repubblica Dominicana. Staremo a vedere se arriveranno altre novità legate a questa situazione.

ZANDER VENEZIA VITTIMA DELL'URAGANO IRMA

Era una delle stelle più promettenti del surf e aveva solo sedici anni Zander Venezia. Questi è stato vittima di una terribile fine davvero imprevedibile soprattutto per la sua età. Il ragazzo è morto alle Barbados dopo aver sbattuto contro degli scogli. Era saltato in acqua con alcuni amici, provando a governare le onde davvero molto alte. Dopo un paio di surfate andate molto bene non è riuscito a reggere l'urto ed è andato a finire contro delle rocce. I presenti hanno provato subito a recuperare il suo corpo per portarlo a riva e rianimarlo. Purtroppo dopo che il corpo è stato riportato sulla spiaggia non c'è stato niente da fare. Il ragazzo infatti è arrivato a riva già senza vita e nemmeno è stato possibile chiamare i soccorsi che sono arrivati sul posto per costatarne amaramente il decesso. Non è il primo episodio tragico purtroppo che vede coinvolto l'uragano Irma che ha lasciato tutti senza parole.

