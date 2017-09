Classifica Vuelta 2017/ Froome maglia rossa, ma Nibali ci crede ancora (oggi 18^ tappa)

Classifica Vuelta: Chris Froome (LaPresse)

La Vuelta 2017 ha una classifica ancora aperta dopo le prime 17 tappe: Vincenzo Nibali non molla, ieri lo abbiamo visto sulla durissima salita finale e di conseguenza la maglia rossa di Chris Froome non è ancora in cassaforte anche se il britannico del Team Sky può vantare un vantaggio di 1’16” sullo Squalo messinese in classifica generale. La tappa di oggi sarà sicuramente meno dura delle due che l’hanno preceduta, ma le salite non mancheranno (anche nel finale) e di conseguenza ci attendiamo in azione tutti i big, per cercare di guadagnare una manciata di secondi - magari anche grazie agli abbuoni - che potrebbero sempre fare comodo in attesa dei verdetti decisivi, che saranno emessi sabato sull’Angliru.

LA CLASSIFICA GENERALE CON FROOME E NIBALI

Prima di dare la parola alla strada quindi esaminiamo da vicino la situazione nella classifica generale della Vuelta, dove ieri Nibali ha recuperato 42 dei 57 secondi che aveva concesso a Froome nella cronometro di martedì: 1’16” non sono incolmabili, perché la maglia rossa ha dimostrato di soffrire sulle pendenze più dure e sull’Angliru di difficoltà ce ne saranno ancora di più che sulla salita affrontata ieri a Los Machucos. Per Vincenzo intanto è vicinissimo il podio, visto che è buono il vantaggio sull’olandese Wilco Kelderman e sul russo Ilnur Zakarin, rispettivamente terzo a 2’13” e quarto a 2’25”: sembra profilarsi dunque un duello serratissimo per il terzo gradino del podio, con Kelderman che parte avvantaggiato ma che sabato sull’Angliru potrebbe soffrire più di Kelderman. Vedremo però se qualcosa potrà succedere anche oggi: il pensiero va inevitabilmente a un fantastico Alberto Contador, che sta animando la Vuelta con un coraggio da leone, è quinto a 3’34” da Froome e certamente si inventerà ancora qualcosa con un doppio obiettivo, vincere almeno una tappa e salire sul podio finale di Madrid.

VILLELLA ANCORA LEADER

Dando un’occhiata anche alle altre graduatorie della Vuelta 2017, dobbiamo sottolineare ancora una volta il dominio di Chris Froome, che oltre ad essere primo nella generale è al comando anche nella classifica a punti e nella classifica combinata. Da notare che la maglia verde oggi sarà indossata da Vincenzo Nibali, perché lo Squalo con il quarto posto di ieri ha scavalcato Matteo Trentin alla piazza d’onore di questa graduatoria che, a causa della durezza della Vuelta 2017, sta esaltando i big che occupano le prime posizioni come se fosse la classifica generale. Nella combinata invece Nibali è terzo alle spalle di Miguel Angel Lopez, di conseguenza in questo caso Froome ‘presta’ la maglia bianca simbolo del primato al colombiano della Astana. Infine la classifica degli scalatori, dove in maglia a pois troveremo ancora una volta un eroico Davide Villella, al comando fin dalla terza tappa, che però nelle ultime giornate dovrà resistere agli assalti dei grandi scalatori, che lo inseguono da sempre più vicino.

CLASSIFICA GENERALE

1. Chris Froome (GBR) 67h44’03’’

2. Vincenzo Nibali (ITA) +1’16’’

3. Wilco Kelderman (NED) +2’13’’

4. Ilnur Zakarin (RUS) +2’25’’

5. Alberto Contador (ESP) +3’34’’

6. Miguel Angel Lopez (COL) +4’39’’

7. Michael Woods (CAN) +6’33’’

8. Wout Poels (NED) +6’40’’

9. Fabio Aru (ITA) +6’45’’

10. David De La Cruz (ESP) +10’10’’

