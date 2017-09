Diretta/ Vuelta 2017 streaming video e tv: vincitore, percorso (Suances-Santo Toribio, 18^ tappa)

Diretta Vuelta (LaPresse - immagine di repertorio)

La Vuelta 2017 oggi vive la diciottesima tappa Suances-Santo Toribio de Liebana di 169 km: una frazione certamente più facile di quella che abbiamo vissuto ieri, ma comunque insidiosa a causa di quattro Gran Premi della Montagna di cui l’ultimo concomitante con l’arrivo. Dunque sarà il secondo arrivo in salita consecutivo, anche se al termine di un Gpm ben più semplice: insomma, per scattisti più che per scalatori puri. La partenza della tappa avrà luogo da Suances alle ore 13.14, mentre l’arrivo presso il Monastero di Santo Toribio de Liebana è previsto come sempre fra le ore 17.30 e le 18.00. Oggi si pedalerà interamente in Cantabria, regione della Spagna settentrionale affacciata sull’Atlantico.

INFO STREAMING VIDEO, ORARIO E DIRETTA TV

La Vuelta 2017 viene trasmessa in diretta tv su Eurosport, canale tematico europeo disponibile sia nel pacchetto satellitare di Sky sia in quello digitale terrestre di Mediaset Premium. In diretta streaming video l'appuntamento sarà dunque con i servizi offerti ai rispettivi abbonati da Sky Go, Premium Play ed Eurosport Player. Per quanto riguarda questa diciottesima tappa Suances-Santo Toribio de Liebana, il collegamento sarà dalle ore 15.00 per seguire tutte le fasi salienti di questa interessante frazione odierna, mentre al termine della tappa ci sarà la rubrica Vuelta Extra per approfondimenti e commenti. Informazioni importanti sulla corsa spagnola saranno disponibili anche sui social network: su Facebook la pagina ufficiale è Vuelta a España, mentre l'account ufficiale Twitter è @lavuelta.

IL PERCORSO DI OGGI

Come abbiamo già accennato, il percorso di questa diciottesima tappa della Vuelta 2017 non sarà durissimo, ma comunque decisamente interessante e sicuramente non banale. Numerosi saliscendi non mancheranno già nei primi 100 km, ma poi si entrerà nel vivo con tre Gran Premi della Montagna nel giro di una trentina di chilometri. Il primo Gpm sarà la Collada de Carmona (km 109,5), salita di 4,8 km al 7,2% di pendenza media e classificata di terza categoria come la successiva Collada de Ozalba (km 126), 6 km di salita al 6,6%. Seconda categoria invece per la Collada de la Hoz (km 139,7), caratterizzata da 7 km di ascesa al 6% medio. Salite non durissime ma comunque impegnative, e soprattutto che saranno una di seguito all’altra senza respiro fra una discesa e l’inizio della successiva ascesa, dunque sarà terreno perfetto per chi vorrà attaccare. Fra il secondo e il terzo Gpm ci sarà anche lo sprint intermedio di giornata, in località Sobrelapena al km 132,7. Al termine invece della discesa dalla Collada de la Hoz ci sarà un tratto di falsopiano a salire che ci porterà ai piedi dell’ascesa finale, l’Alto de Santo Toribio de Liébana che è la salita che porta appunto al Monastero sede del traguardo odierno: 3,2 km al 6,4% medio, Gpm di terza categoria ma che naturalmente sarà preso a tutta velocità perché sede dell’arrivo. Lo spettacolo non mancherà, anche se i distacchi non saranno enormi.

