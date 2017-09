Federer Del Potro/ Video highlights: Us Open 2017, l'argentino si regala Nadal (7-5 3-6 7-6 6-4)

Juan Martin Del Potro ha battuto Federer agli Us Open 2017 (Foto LaPresse)

Dopo due ore e 51 minuti la sfida tra Roger Federer e Juan Martin Del Potro, quarto di finale agli Us Open 2017, si conclude: a volare in semifinale è l’argentino con il risultato di 7-5 3-6 7-6 6-4, spadellando per un’ultima volta quel suo dritto poco ortodosso per i puristi del tennis, eppure tremendamente efficace nel rompere tutte le difese che lo svizzero aveva provato a innalzare. Comunque la si giri, è un giorno speciale a New York: sotto il rombo degli aerei diretti o in partenza dal La Guardia, Del Potro cancella la possibilità di un’ennesima sfida tra Federer e Rafa Nadal - in precedenza il maiorchino aveva schiantato il teenager Andrej Rublev, rimandandolo ad altre date e altri luoghi - e soprattutto vola a giocare la semifinale di uno Slam come non accadeva da quattro anni (Wimbledon).

IL RE ABBANDONA NEW YORK

Il ricordo che tutti hanno resta però quello della finale degli Us Open 2009: ne abbiamo parlato a lungo nei giorni scorsi, quando è stato chiaro che Federer e Del Potro si sarebbero incrociati nuovamente a Flushing Meadows. Il Re è nudo: perde la possibilità di vincere il terzo Slam della stagione che sarebbe stato anche il numero 20 di una carriera da migliore di tutti i tempi (per quanto sia relativo, i numeri non mentono). Forse comunque la sconfitta di oggi fa meno male di quella di otto anni fa: all’epoca un ventenne Del Potro aveva spezzato la serie di cinque Us Open dello svizzero, incrinando quel dominio che già Nadal a Wimbledon, un anno prima, aveva messo in discussione. Leggiamola così: dal punto di vista di Federer è una sconfitta sì clamorosa ma nemmeno troppo sconfortante. Il Re avrebbe pagato per una stagione così: due Slam, il Sunshiine Double Indian Wells-Miami e la risalita al numero 2 del ranking Atp, dove si posizionerà dal prossimo lunedì.

IL TRIONFO DI DELPO

Dal punto di vista di Del Potro, la vittoria è epocale: non tanto per aver battuto uno come Federer, quanto per essere in semifinale agli Us Open contro tutto e tutti. Dopo aver rimontato Dominic Thiem con un’impresa pazzesca, l’argentino aveva ammesso di essere stato ad un passo dal ritiro quando nei primi due set aveva raccolto la miseria di tre game; nemmeno lui sa come si è spinto ai quarti e poi a questa vittoria contro lo svizzero, fatto sta che adesso gli si para di fronte un Nadal del tutto intenzionato a pareggiare i Major stagionali del rivale di sempre e, soprattutto, a salire a quota 15 Slam legittimando la prima posizione mondiale. Del Potro è il classico tennista che sfida tutte le leggi, e che il pubblico non può non amare: “Forse vedono che il mio rovescio non è così buono ma io ci provo lo stesso” ha detto pochi giorni fa, nemmeno fosse un ragazzino alle prime armi e nei primi tornei pro. Invece è in semifinale agli Us Open, un’altra volta.

