Lazio Viktoria Plzen/ Streaming video e diretta Rai.it, orario e risultato live (finale Scirea Cup 2017)

Diretta Lazio Viktoria Plzen, finale Scirea Cup 2017 (Foto LaPresse)

Lazio Viktoria Plzen è la finale della Scirea Cup 2017: si gioca alle ore 19 di giovedì 7 settembre presso il XXI Settembre-Franco Salerno di Matera. Siamo arrivati all’ultimo atto della competizione dedicata agli Allievi (gli Under 16) e intitolata alla memoria di Gaetano Scirea, ex difensore di Juventus e Nazionale deceduto in Polonia nel settembre 1989. Si affrontano dunque una delle formazioni giovanili migliori in Italia e una squadra della Repubblica Ceca.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERE LA PARTITA

Lazio Viktoria Plzen, finale della Scirea Cup 2017, sarà trasmessa in diretta tv sulla televisione di stato: appuntamento in chiaro per tutti su Rai Sport o Rai Sport +, con la possibilità di seguire la partita di Matera anche in diretta streaming video senza costi, collegandosi al sito ufficiale della Rai (www.raiplay.it). LAZIO VIKTORIA PLZEN, DIRETTA STREAMING SU RAIPLAY

IL CONTESTO DEL MATCH

Come dicevamo, la finale sarà molto interessante: sia Lazio che Viktoria Plzen avevano chiuso il loro girone al secondo posto, alle spalle di Napoli e Torino rispettivamente. Il caso ha voluto che proprio partenopei e granata fossero gli avversari di queste due squadre in semifinale: la Lazio ha battuto il Napoli per 2-0 soffrendo molto (gli avversari hanno sbagliato due calci di rigore) mentre il Viktoria Plzen ha superato il Torino per 4-2 al termine di una bella rimonta.

Dunque ora i biancocelesti proveranno a mettere in bacheca un altro trofeo: a livello di Primavera hanno vinto tanto negli ultimi anni grazie al bel lavoro di Alberto Bollini prima e Simone Inzaghi poi. Il Viktoria Plzen non va però sottovalutato: resta una squadra capace di sfornare giovani talenti che possano fare strada nel calcio professionistico, come del resto ha dimostrato la crescita della Repubblica Ceca come nazionale.

© Riproduzione Riservata.