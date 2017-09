Risultati/ Europei basket 2017: classifica aggiornata, diretta live score gironi C, D (5^ giornata)

Risultati Europei basket 2017 (Foto LaPresse)

Ultima giornata di match agli Europei basket 2017 per quanto riguarda la prima fase: si giocano oggi le partite del quinto turno dei gironi C e D, che attendono la loro conclusione con il completamento del tabellone per gli ottavi di finale. Le gare di giovedì 7 settembre scattano simultaneamente alle ore 13:30 con Repubblica Ceca-Croazia (girone C) e Russia-Gran Bretagna (girone D); alle ore 17:15 avremo Ungheria-Spagna (girone C) e Belgio-Serbia (girone D) andando poi a chiudere alle ore 19:45 con Montenegro-Romania (girone C) e Lettonia-Turchia (girone D).

LA SITUAZIONE NEL GIRONE C

La Spagna è già certa del primo posto: avendo battuto la Croazia, le Furie Rosse sono a punteggio pieno e non possono più essere riprese dalla nazionale balcanica, che oggi gioca dunque per blindare il suo secondo posto, che di fatto è già in mano considerando che l’Ungheria difficilmente batterà la Spagna. Dunque si gioca solo per stabilire se il Montenegro raggiungerà la terza posizione, cosa di fatto scontata visto l’impegno contro la Romania, ancora senza vittorie. Fuori dai giochi, a sorpresa, la Repubblica Ceca che ha lasciato strada all’Ungheria.

LA SITUAZIONE NEL GIRONE D

Qui invece le cose sono molto più in bilico: le qualificate ci sono già tutte, ma bisogna ancora decidere il posizionamento. Lettonia, Serbia e Russia si giocano il primo posto: tutte danno la sensazione di poter vincere oggi (rischiano i lettoni, che sono contro i padroni di casa della Turchia), se così fosse la prima piazza sarebbe della Lettonia che avrebbe anche un ottavo abbordabile contro l’Ungheria, mentre ovviamente chi dovesse perdere scenderebbe in classifica. La stessa Lettonia potrebbe addirittura trovarsi quarta: sarebbe così se perdesse dai turchi con le altre due a prendersi la partita di questa sera.

IL TABELLONE DEGLI OTTAVI

Per come sono adesso le cose, avremmo degli ottavi di finale entusiasmanti: sarebbe evitato il sentitissimo derby balcanico tra Croazia e Serbia (entrambe sono seconde nel girone), ma la nazionale di Sasha Djordjevic andrebbe a incrociare il Montenegro, con cui per un breve periodo ha formato un solo stato e dunque una sola squadra in tutti gli sport. La Croazia giocherebbe contro la Russia: partita tesa e dall’esito incerto, perchè entrambe hanno mostrato ottime cose (forse i balcanici hanno ancora qualcosa in più ma mai sottovalutare la “durezza” dei russi). La Spagna invece giocherebbe il suo ottavo contro la Turchia: le Furie Rosse sanno di poter battere chiunque essendo i grandi favoriti, ma una partita contro la Lettonia sarebbe forse più difficile per come stanno adesso le cose.

GIRONE C

ore 13:30 Repubblica Ceca-Croazia

ore 17:15 Ungheria-Spagna

ore 19:45 Montenegro-Romania

CLASSIFICA: Spagna 8, Croazia 7, Montenegro 6, Ungheria 6, Repubblica Ceca 5, Romania 4

GIRONE D

ore 13:30 Russia-Gran Bretagna

ore 17:15 Belgio-Serbia

ore 19:45 Lettonia-Turchia

CLASSIFICA: Lettonia 7, Serbia 7, Russia 7, Turchia 6, Belgio 5, Gran Bretagna 4

