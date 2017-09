Senegal Sudafrica/ Arbitro del match radiato: la Fifa fa rigiocare la partita di qualificazioni ai Mondiali

Senegal-Sudafrica - LaPresse

Toccherà rigiocarla la sfida fra Senegal e Sudafrica, gara valevole per le qualificazioni ai mondiali di calcio di Russia dell’estate del 2018. Il motivo è semplice: l’arbitro che ha diretto l’incontro, il signor Joseph Lamptey, è stato radiato dalla Fifa per via degli errori madornali commessi durante la sfida suddetta, giocatasi il 12 novembre del 2016. Una decisione storica quella presa dalla Fifa, che ha deciso che il match fra le due selezioni africane si rigiocherà il prossimo novembre, nel periodo in cui verranno disputati gli spareggi delle altre nazionali. Ma torniamo al match dello scorso autunno: Lamptey concesse nel primo tempo un rigore al Sudafrica dopo fallo di mano inesistente di Koulibaly, difensore centrale del Senegal e del Napoli. Per quella svista grossolana, la Caf, la federazione di calcio africana, aveva sospeso il direttore di gare per tre mesi, poi a marzo la Fifa aveva optato per la radiazione a vita, visti soprattutto i movimenti di scommesse sospetti durante le partite arbitrate dallo stesso.

TUTTO DA RIFARE NEL GIRONE D

Secondo la Fifa, l’arbitro ha “intenzionalmente alterato il risultato della partita”, proprio per favorire la vittoria del Sudafrica nell’ambito delle scommesse illecite. A seguito della decisione, la federazione internazionale chiarì fin da subito che vi era la forte possibilità che il match in oggetto potesse essere annullato e quindi ripetuto. Ieri è avvenuta la condanna di Joseph Lamptey da parte del Tas, il tribunale sportivo, e di conseguenza la Fifa ha ufficializzato la decisione di ripetere la sfida fra i Bafana Bafana e il Senegal (la gara poi annullata era terminata con il risultato di 2 a 1). Ora, per quanto riguarda il Girone D, la situazione è tutta in discussione, con Senegal primo a 5 punti, seguito da Sudafrica a 4. Guida il gruppo invece il Capo Verde in coabitazione con il Burkina Faso, entrambe a sei lunghezze.

