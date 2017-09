Us Open 2017/ V. Williams Stephens streaming video e diretta tv, orario delle partite (semifinali Wta)

Per Venus Williams nona semifinale agli Us Open (Foto LaPresse)

Siamo arrivati al momento che chiude gli Us Open 2017, o che avvicina alla sua chiusura: a partire dalla una della mattina (in Italia dunque saremo già a venerdì 8 settembre) si giocano le due semifinali del tabellone Wta, la cui finale è invece in programma per sabato (con inizio alle ore 22 di casa nostra). E’ una sfida generazionale quella dell’Arthur Ashe che inaugura la giornata: da una parte infatti abbiamo la trentasettenne Venus Williams, dall’altra la ventiquattrenne Sloane Stephens. Una alla nona semifinale a Flushing Meadows (l’ultima però nel 2010), l’altra invece alla prima in assoluto, pur se ne aveva già giocata una agli Australian Open di quattro anni fa.

LA VETERANA

Venus Williams ci riprova: da lunedì sarà nuovamente nella Top 5 del ranking ma non si accontenta, vuole fortemente quello Slam che non vince da nove anni e che sarebbe l’ottavo in una carriera lunghissima. Vincere a 37 anni nel torneo di casa? Un sogno per una giocatrice che lo ha fatto quando la carta d’identità diceva 19, che ha dominato a Wimbledon (cinque titoli) ma che una malattia strana e non troppo diffusa ha troppo presto allontanato dai vertici del tennis. Con costanza la maggiore delle sorelle è rimasta lì, ci ha provato, è migliorata: la finale di Montréal 2014, dopo aver battuto Serena, è forse il punto in cui si è capito che poteva davvero tornare. Oggi, dopo aver giocato le finali di Australian Open e Wimbledon, la troviamo di nuovo lì: stavolta senza la sorella o Garbine Muguruza a martellarla ai fianchi, ma con la possibilità di prendersi davvero il terzo Us Open.

LA GIOVANE

Però, dall’altra parte della rete c’è una Sloane Stephens che non ha alcuna intenzione di fare la vittima sacrificale. La semifinale di Toronto era un indizio che forse troppo poca gente ha davvero scandagliato: questa ragazza, calata anche a seguito di problemi fisici seri, sta tornando quella che nel 2013 aveva sfiorato la Top Ten, battuto Serena Williams e giocato la semifinale di Melbourne. Magari possiamo accettare che il suo tabellone non sia stato difficilissimo, ma in semifinale senza una testa d serie, e da numero 83 del mondo, ci devi sempre arrivare e lei ci è arrivata, battendo strada facendo una Julia Goerges in forma e una Anastasija Sevastova che era data per favorita dopo la vittoria su Maria Sharapova. Non basta? Nel 2017 la Stephens è 7-0 nei match andati al terzo set, segno di una fiducia psicologica che ha ritrovato in pieno. L’impresa è dura: è un derby americano ed è in casa anche lei, ma siamo certi che la maggior parte dell’Arthur Ashe sarà schierato dal lato della favola Venus. Lo vedremo.

