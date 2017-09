Video / Italia Georgia (71-69): gli highlights della partita (Europei basket 2017)

Datome, nazionale italiana - LaPresse

Partita da batticuore quella di ieri sera della nazionale italiana di basket. Gli azzurri guidati dal commissario tecnico Ettore Messina, hanno battuto la Georgia, ma solo allo scadere, con una vittoria di due punti, precisamente 71 a 69. Un successo importante per l’Italia, visto che battendo i georgiani si sono assicurati un ottavo di finale morbido, lo scontro con la Finlandia, gara che si giocherà sabato sera alle ore 17:45. In caso contrario i nostri avrebbero dovuto vedersela contro gli sloveni, tutt’altra cosa rispetto ai nordici di cui sopra. Ma andiamo a vedere come è andata la partita, analizzando i primi due quarti e la seconda frazione di gioco.

I PRIMI DUE QUARTI: PARTENZA DEGLI AZZURRI SPRINT, POI…

Tutto si può dire della sfida fra Italia e Georgia, tranne che sia stato un match spettacolare. Nei primi minuti di gioco, infatti, abbiamo assistito ad uno spettacolo decisamente indecoroso, con i georgiani che hanno trovato i primi due punti solamente dopo tre minuti e mezzo di gioco, mentre al 4’30, primo time out chiamato da Zouros, la partita era sul 2 a 10 per gli azzurri. A questo punto sale in cattedra Belinelli, che con due tiri da tre punti aumenta il divario dalla Georgia, fissando il risultato sul 2 a 16. Da segnalare un disastroso 1 su 12 dal campo degli avversari a meno di tre minuti e mezzo dalla prima pausa. Italia che prosegue a macinare gioco e punti, portandosi sul +18 (7 a 25), con il quarto che si chiude 10 a 27 per noi, frutto di una difesa davvero attenta e di un’ottima percentuale in particolare dall’arco dei tre punti (6 su 10). Inizia il secondo quarto e la musica cambia: la Georgia inizia a farsi sotto, e lo svantaggio passa da -17 a -3 (30 a 33), con un clamoroso parziale georgiano di 20 a 3. Fortunatamente per noi, la pressione degli avversari diminuisce leggermente nel finale, e l’Italia riesce a respirare, riportandosi a 8 punti di distanza (30 a 38). Si arriva così alla pausa.

I SECONDI DUE QUARTI: BLACKOUT AZZURRO, MA DATOME...

Inizia la ripresa e la musica non cambia: Messina toglie Datome e Hackett per Aradori e Filloy, ma è sempre la Georgia ad essere la squadra più in palla, con gli azzurri che segnano il primo canestro addirittura dopo quasi 4 minuti, quando il risultato è di 34 a 40 per noi. Due punti che scuotono gli azzurri, che grazie ad una tripla di Bellinelli e a Biligha poi, si riportano sul +12, frutto anche di una fase difensiva tornata ai fasti dell’inizio del match. Il terzo quarto si chiude sul 47 a 58 per l’Italia, e la quarta ed ultima frazione di gioco si apre con una serie di canestri italiani firmati Hackett e Aradori, i due nuovi entrati, con parziale di 49 a 64. A quel punto inizia il blackout della squadra di Messina: la Georgia torna a farsi avanti e in breve tempo recupera, portandosi sui parziali di 58 a 65, 60-65 e al clamoroso sorpasso grazie a Dixon, il migliore in campo, che porta i suoi sul 68 a 67 (da ricordare che nel primo tempo eravamo sul +18). A 59 secondi dal termine, l’Italia rischia il clamoroso flop, ma fortunatamente per noi, Hackett segna due punti, Dixon sbaglia il tiro da tre, e gli azzurri segnano due liberi su quattro, portando il risultato sul 68 a 71. A sei secondi dal termine, fallo azzurro su Dixon, che va in lunetta, ne segna uno e sbaglia appositamente il secondo tiro, ma la palla riconquistata dai georgiani viene stoppata da Datome, che diventa di fatto l’eroe del match. L’Italia vola in Turchia come terza.

IL VIDEO DELLA PARTITA

