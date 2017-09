Arezzo-Pistoiese/ Streaming video e diretta Sportube, probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Arezzo-Pistoiese, Serie C girone A (LAPRESSE)

Arezzo-Pistoiese è l’anticipo della 3^giornata nel girone A di Serie C: appuntamento allo stadio Città di Arezzo dalle ore 20:30 di venerdì 8 settembre 2017. Dopo i primi 2 turni le due squadre sono appaiate in classifica a quota 3 punti.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

Il match di Serie C tra l’Arezzo e la Pistoiese sarà trasmesso in diretta streaming video dal canale web Lega Pro Channel, raggiungibile dal portale sportube.tv previa registrazione.

COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE

Per l’Arezzo, da quest’anno allenato dall’ex attaccante Claudio Bellucci, una sconfitta per 2-3 in casa e un successo esterno con il medesimo punteggio. Gli amaranto hanno esordito incassando un inaspettato ko interno contro la neopromossa Arzachena, vittoriosa al Città di Arezzo grazie al gol di D’Ursi nel finale di partita (82’). Sabato scorso però la squadra si è riscattata andando ad espugnare il campo della Giana Erminio: a Gorgonzola ottima partenza dell’Arezzo che in poco più di mezz’ora si è portato sul doppio vantaggio, con le reti di Aniello Cutolo al 2’ minuto e di Davide Moscardelli al 36’. A metà ripresa però la Giana ha riequilibrato la situazione in un amen, nonostante l’inferiorità numerica dovuta all’espulsione di Pinardi, grazie alla doppietta di Sasà Bruno nel giro di 7 minuti (63’ e 69’). Ma i ragazzi di mister Bellucci non si sono arresi e in pieno recupero hanno trovato il gol decisivo con Sergio Sabatino, lesto nell’insaccare sugli sviluppi di un corner (93’). La Pistoiese invece ha riposato nel turno d’apertura debuttando lo scorso week-end: contro il neopromosso Monza la squadra di mister Paolo Indiani si è presa i primi 3 punti del nuovo campionato, a decidere il match il rigore di Franco Ferrari nel recupero del primo tempo.

PROBABILI FORMAZIONI

Modulo 4-2-3-1 per l’Arezzo che già nella passata stagione, quando in panchina sedeva Stefano Sottili, aveva impiegato questo assetto tattico. Davanti al portiere Borra previsti i difensori centrali Ferrario e Rinaldi, a completare la retroguardia i terzini Talarico (destra) e Sabatino (sinistra). Tandem di centrocampo formato da Foglia e Cenetti, mentre Corradi agirà più avanzato in posizione di trequartista centrale; esterni alti D’Ursi e Cutolo, centravanti Moscardelli. La Pistoiese dovrebbe rispondere con il 3-5-2 utilizzato nel debutto contro il Monza. A formare il pacchetto arretrato saranno il portiere Taccagno e i difensori Quaranta, Nossa e Priola. La cerniera di centrocampo dovrebbe vedere in azione Mulas sulla fascia destra, Regoli sul versante mancino e per vie centrali Hamlili, Luperini e Tartaglione. Attacco affidato al tandem Surraco-Ferrari.

QUOTE E SCOMMESSE: I PRONOSTICI SULLA PARTITA

Secondo le agenzie di scommesse, il pronostico di Arezzo-Pistoiese si presenta favorevole ai padroni di casa. sul portale online snai.it troviamo il segno 1 per la vittoria dell’Arezzo a quota 2,30, il segno X per il pareggio finale a 3,10 e il segno 2 per il successo esterno della Pistoiese a 4,50. Under 1,70, Over 2,00, Gol 1,85 e NoGol 1,83.

© Riproduzione Riservata.