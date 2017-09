Classifica Vuelta 2017/ Maglia rossa: Froome su Nibali, la sfida continua! (oggi, 19^ tappa)

Classifica Vuelta: Chris Froome (LaPresse)

La Vuelta 2017 ha una classifica ancora aperta, ma ieri Chris Froome ha rafforzato la propria maglia rossa e adesso in classifica generale sembra accendersi soprattutto la lotta per gli altri due gradini del podio - fermo restando che nel tappone di sabato una eventuale crisi potrebbe far perdere molti minuti a chiunque. La tappa di ieri però ci ha detto che Froome e il Team Sky sono in grado di reagire anche in una giornata nella quale hanno subito attacchi di ogni genere ma che sul traguardo ha visto il britannico staccare tutti gli avversari più vicini in classifica, tranne Alberto Contador che comunque è arrivato insieme al leader e sembra puntare caso mai al podio, che sarebbe un doveroso premio alla sua carriera ma anche al coraggio dimostrato in questa Vuelta.

LA CLASSIFICA GENERALE CON FROOME E NIBALI

Prima di dare la parola alla strada quindi esaminiamo da vicino la situazione nella classifica generale della Vuelta, dove ieri Vincenzo Nibali ha perso 21 secondi da Froome: in questi giorni è un continuo tira e molla, ma adesso il distacco è di 1’37” e dunque la posizione del britannico verso una sensazionale doppietta Tour-Vuelta (la prima da quando il Giro di Spagna si è spostato a fine estate nel 1995) si è rafforzata. Per Vincenzo da una parte ci sarà la volontà di cercare il trionfo, dall’altra la necessità di difendere il podio, visto che è il vantaggio sull’olandese Wilco Kelderman e sul russo Ilnur Zakarin, rispettivamente terzo a 2’17” e quarto a 2’29” da Froome (40 e 52 secondi dallo Squalo) è buono ma certamente non del tutto rassicurante. Vedremo però cosa succederà, magari già oggi e poi certamente domani sull’Angliru: il pensiero va inevitabilmente a un fantastico Alberto Contador, che sta animando la Vuelta con un coraggio da leone, è quinto a 3’34” da Froome e certamente si inventerà ancora qualcosa con un doppio obiettivo, vincere almeno una tappa e salire sul podio finale di Madrid. Ieri bella reazione di Fabio Aru, adesso ottavo con lo stesso distacco del settimo, il canadese Michael Woods.

VILLELLA ANCORA LEADER

Dando un’occhiata anche alle altre graduatorie della Vuelta 2017, dobbiamo sottolineare ancora una volta il dominio di Chris Froome, che oltre ad essere primo nella generale è al comando anche nella classifica a punti e nella classifica combinata. Da notare che la maglia verde oggi sarà indossata da Matteo Trentin, che ieri si è inserito nella fuga, ha preso punti sia al traguardo volante sia all’arrivo e in questo modo ha di nuovo scavalcato Vincenzo Nibali alla piazza d’onore di questa graduatoria che, a causa della durezza della Vuelta 2017, sta esaltando i big che occupano le prime posizioni come se fosse la classifica generale. Pure nella combinata Nibali è terzo, alle spalle di Froome e di Miguel Angel Lopez, di conseguenza in questo caso Froome ‘presta’ la maglia bianca simbolo del primato al colombiano della Astana. Infine la classifica degli scalatori, dove in maglia a pois troveremo ancora una volta un eroico Davide Villella, al comando fin dalla terza tappa, che però nelle ultime giornate dovrà resistere agli assalti dei grandi scalatori, che lo inseguono da sempre più vicino. Oggi per il bergamasco sarebbe fondamentale andare in fuga e raccogliere punti, perché domani sull’Angliru i protagonisti assoluti saranno i big.

CLASSIFICA GENERALE

1. Chris Froome (GBR) 72h03’50’’

2. Vincenzo Nibali (ITA) +1’37’’

3. Wilco Kelderman (NED) +2’17’’

4. Ilnur Zakarin (RUS) +2’29’’

5. Alberto Contador (ESP) +3’34’’

6. Miguel Angel Lopez (COL) +5’16’’

7. Michael Woods (CAN) +6’33’’

8. Fabio Aru (ITA) s.t.

9. Wout Poels (NED) +6’47’’

10. Steven Kruijswijk (NED) +10’26’’

