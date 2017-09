Consigli Fantacalcio Serie A/ Le dritte per la terza giornata: Higuain, Cutrone e Icardi sono d’obbligo

Gonzalo Higuain, attaccante Juventus - LaPresse

Dopo la pausa per le nazionali, torna la Serie A e ovviamente tornano con essa i consigli per il fantacalcio firmati dalla redazione de IlSussidiario.net. Come ogni weekend, i nostri esperti cercheranno di regalarvi le loro dritte su chi schierare per il terzo turno stagionale. Si comincia sabato sera, con l’anticipo delle ore 18:00 fra Juventus e Chievo, e si chiuderà domenica, con il posticipo del Dall’Ara fra Bologna e Napoli. Andiamo quindi a vedere i consigli fantacalcio per questo terzo turno.

TUTTI CONSIGLI (E I TRUCCHI) PER LA TERZA GIORNATA

Cominciamo, come dicevamo, dalla gara dell’Allianz Stadium delle 18:00 fra Juventus e Chievo. Il primo nome è quello di Gonzalo Higuain, non convocato dalla nazionale argentina, quindi a riposo durante la scorsa settimana. Puntate ovviamente anche su Dybala, nonostante le svariate ore di volo di questi giorni. Molto bene anche il solito Cuadrado, mentre fra le fila clivensi i più in gamba sembrerebbero essere al momento Birsa e Pucciarelli. No al portiere Sorrentino.

Si prosegue con Sampdoria-Roma, sfida fra bomber: da una parte il redivivo Quagliarella, che potrebbe nuovamente pungere, e dall’altra Edin Dzeko, che ha voglia di esplodere dopo la rete contro l’Inter. Interessante la candidatura di Nainggolan, come al solito, ma attenzione anche a Praet fra le fila blucerchiate. Infine, un occhio di riguardo per El Shaarawy: che sia la sua serata?

Proseguiamo con Inter-Spal, primo appuntamento della domenica, match delle ore 12:30. Icardi, capocannoniere attuale della Serie A, è un giocatore su cui ovviamente fare affidamento, nonostante (leggasi Dybala), l’impegno con la nazionale argentina. Al suo fianco mettiamo Perisic, e confidiamo in una prova di qualità di Borja Valero. In casa Spal, invece, ci stuzzica molto il nome di Marco Borriello, bomber abituato a questi palcoscenici, che potrebbe far male alla difesa interista. Attenzione anche ai due esterni della Spal: Lazzari da una parte, e Mattiello dall’altra.

Proseguiamo spediti con Atalanta-Sassuolo, match delle ore 15:00 di domenica. Nei nerazzurri scegliamo ancora una volta il Papu Gomez, sin qui all’asciutto: di fronte al suo pubblico potrebbe ritrovare la gioia del gol. Bene anche Cristante e Kurtic. Fra le fila emiliane, invece, bene il talentuoso esterno d’attacco Berardi e la prima punta Falcinelli.

Per Cagliari-Crotone, partita in programma al Sant’Elia domenica pomeriggio, puntiamo sul numero 10 dei sardi Joao Pedro, che potrebbe esaltarsi fra le mura domestiche. Nei calabresi, invece, c’è Mandragora che è un ottimo elemento per il centrocampo, nonché Trotta per l’attacco.

In Verona-Fiorentina sono diversi gli elementi utili per il fantacalcio, a cominciare dall’attaccante dell’Hellas, Pazzini, che potrebbe pungere la sua ex squadra dopo aver già battezzato la rete contro il Napoli. Nella Viola, invece, attenzione al ritorno di Saponara, pronto ad esordire in questa stagione, e bene anche Simeone junior e il neo-acquisto Thereau: un tridente davvero interessante per ogni fantallenatore.

Anche in Lazio-Milan non mancano i giocatori da “fanta”. Cominciando dai biancocelesti, Immobile è sempre un ottimo attaccante, così come Milinkovic-Savic e i due centrocampisti Basta e Lulic, sempre pronti ad inserirsi nell’area avversaria. Nel Milan, invece, Cutrone è in uno stato di forma eccezionale: schieratelo senza pensarci. Insieme al giovane bomber, come dimenticarsi di Suso, altro calciatore che sta vivendo un magic-moment in questo inizio di stagione.

Udinese-Genoa sarà sfida fra bomber: Lasagna da una parte e Lapadula dall’altra. Due centravanti di provincia, che ovviamente faranno a sportellate con la retroguardia avversaria. Bene anche i due talenti Jankto, per i friulani, e Laxalt, per il Grifone.

Proseguiamo con Benevento-Torino e la prima scelta ricade ovviamente su Belotti. Insieme a lui vogliamo puntare anche su Ljajic, protagonista nelle prime due uscite del Toro, e il neo-acquisto Niang. Fra le fila giallorosse, invece, il migliore della rosa è senza dubbio il centrocampista Ciciretti.

Chiudiamo con il posticipo Bologna-Napoli. In casa partenopea c’è l’imbarazzo della scelta, ma se dovessimo puntare su un paio di giocatori indicheremmo Insigne e Mertens. Nel Bologna, invece, attenzione a Verdi e a Di Francesco, i due esterni d’attacco del 4-3-3 allestito da Donadoni.

