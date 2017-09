Diretta/ Vuelta 2017 streaming video e tv: vincitore, percorso (Caso-Gijon, 19^ tappa)

Diretta Vuelta (LaPresse - immagine di repertorio)

La Vuelta 2017 oggi vive la diciannovesima tappa Caso-Gijon di 149,7 km: una frazione di media montagna, meno impegnativa però rispetto a quella di ieri e anche piuttosto breve. Dunque potrebbe essere una giornata abbastanza tranquilla, in cui i big dovrebbero lasciare campo libero agli attaccanti che cercheranno un successo di tappa, in attesa della grande battaglia di domani sull’Angliru che definirà tutti i verdetti di questa Vuelta. La partenza della tappa odierna avrà luogo da Caso (nel cuore del Parco Naturale Redes) alle ore 13.50, mentre l’arrivo a Gijon è previsto come sempre fra le ore 17.30 e le 18.00. Oggi si pedalerà interamente nelle Asturie, regione della Spagna settentrionale affacciata sull’Atlantico di cui proprio Gijon è la città più popolosa, anche se Oviedo ne è il capoluogo.

INFO STREAMING VIDEO, ORARIO E DIRETTA TV

La Vuelta 2017 viene trasmessa in diretta tv su Eurosport, canale tematico europeo disponibile sia nel pacchetto satellitare di Sky sia in quello digitale terrestre di Mediaset Premium. In diretta streaming video l'appuntamento sarà dunque con i servizi offerti ai rispettivi abbonati da Sky Go, Premium Play ed Eurosport Player. Per quanto riguarda questa diciannovesima tappa Caso-Gijon, il collegamento sarà dalle ore 15.00 per seguire tutte le fasi salienti di questa interessante frazione odierna, mentre al termine della tappa ci sarà la rubrica Vuelta Extra per approfondimenti e commenti. Informazioni importanti sulla corsa spagnola saranno disponibili anche sui social network: su Facebook la pagina ufficiale è Vuelta a España, mentre l'account ufficiale Twitter è @lavuelta.

IL PERCORSO DI OGGI

Come abbiamo già accennato, il percorso di questa diciannovesima tappa della Vuelta 2017 non sarà durissimo, ma merita comunque attenzione grazie a ben quattro Gran Premi della Montagna che saranno distribuiti lungo tutto il tracciato in modo regolare. nel giro di una trentina di chilometri. Il primo Gpm sarà l’Alto de la Colladona (km 29), salita di 7 km al 6,8% di pendenza media e classificata di prima categoria. Ascesa dunque abbastanza impegnativa, che potrebbe essere l’ideale trampolino per la fuga da lontano. A seguire ecco l’Alto de Santo Emiliano, Gpm di terza categoria che sarà collocato al km 64,8 al termine di un’ascesa lunga 6.8 km al 4.5% di pendenza media. Poco dopo, ecco l’Alto de la Falla de Los Lobos (km 84,6), altro Gpm di terza categoria caratterizzato da 4,3 km di salita all’8,3% di pendenza media, dunque breve ma piuttosto impegnativo. A seguire ecco un tratto più semplice fino allo sprint intermedio, che oggi sarà collocato in località Pola de Siero al km 112,2, poi ricominceranno i saliscendi fino al momento probabilmente decisivo della tappa, l’Alto de San Martín de Huerces (km 134,5), Gpm di terza categoria, salita di 4,5 km con pendenza media del 7,2%. Saremo a 15,2 km dall’arrivo di Gijon: ci attende a quel punto una discesa piuttosto ripida nei primi chilometri, poi man mano sempre più dolce fino a circa 4,5 km dalla linea del traguardo, quando arriveremo in pianura. Ultima occasione per gli attaccanti, non se la vorranno certamente lasciare sfuggire.

