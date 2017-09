Juventus-Bologna Primavera/ Streaming video e diretta tv, probabili formazioni, orario, risultato live

Diretta Juventus-Bologna Primavera (LAPRESSE)

Le squadre Primavera di Juventus e Bologna si affrontano nel pomeriggio di venerdì 8 settembre 2017, nel secondo anticipo del campionato giovanile targato 2017-2018. Il calcio d’inizio è previsto per le ore 15:00.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DEL CAMPIONATO PRIMAVERA

Il match dello Juventus Center tra i bianconeri e il Bologna Primavera sarà trasmesso in diretta tv da Sportitalia, canale numero 60 del digitale terrestre e 225 di Sky: telecronaca dalle ore 15:00. Diretta in streaming video sul sito internet ufficiale www.sportitalia.com, alla sezione Live Streaming.

LA SITUAZIONE

E’ scattato il nuovo campionato Primavera che per la stagione entrante ha rivoluzionato il suo assetto. Il torneo, intitolato a Giacinto Facchetti, è stato infatti diviso in due categorie che hanno rimpiazzato il formato a 3 gironi. Nel campionato Primavera 1 sono state inserite 16 squadre, selezionate in base ad un ranking sancito dai risultati ottenuti nelle ultime stagioni. Al termine del girone all’italiana (partite di andata e ritorno) le prime due classificate accederanno direttamente alle semifinali scudetto, mentre le formazioni dalla terza alla sesta in classifica dovranno passare da un turno preliminare di playoff. Introdotte anche le retrocessioni: 2 dirette (le ultime 2 classificate) più una dai playout. Del Primavera 2 invece fanno parte 13 formazioni: in palio 4 promozioni nella categoria superiore. In questo nuovo campionato Primavera la Juventus sarà allenata da Alessandro Dal Canto, sulla panchina del Bologna invece siede Emanuele Troise.

PROBABILI FORMAZIONI

La Juventus dovrebbe schierarsi in campo con Del Favero in porta, Zanandrea e Vogliacco al centro della difesa, Meneghini terzino a destra e Tripladelli sulla corsia mancina. In mezzo al campo il guineano Omar Toure affiancato da Muratore mentre il portoghese Campos (fascia destra), Lombardi e Olivieri (ala sinistra) si muoveranno sulla trequarti dietro il centravanti croato Kulenovic. Per il Bologna previsto invece un 4-3-1-2: davanti all’estremo difensore Ravaglia i centrali Busi e Brignani, a completare la retroguardia gli esterni bassi Mantovani (a destra) e Pellicani (sinistra). Il trio di centrocampo sarà probabilmente formato da Trovade, Cozzari e Gulinati, mentre Stanzini agirà tra le linee in posizione di trequartista; davanti infine il tandem composto dall’italo-togolese Djibril e da Paolo Negri.

