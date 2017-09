Metz-PSG/ Streaming video e diretta tv, probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Metz-PSG (LAPRESSE)

Metz-PSG è il secondo anticipo della quinta giornata del campionato francese: la partita si gioca venerdì 8 settembre 2017 allo Stade Saint-Symphorien, calcio d’inizio in programma alle ore 20:45.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERE LA PARTITA DI LIGUE 1

La sfida del campionato francese tra Metz e PSG sarà trasmessa in diretta tv da Mediaset Premium sul canale Premium Sport, il numero 370 del digitale terrestre disponibile anche in alta definizione (HD) al numero 380. Gli abbonati a Mediaset Premium potranno seguire il match anche in diretta streaming video, tramite l’applicazione PremiumPlay disponibile per pc, tablet e smartphone.

LA SITUAZIONE

Dopo il quattordicesimo posto nell’ultima Ligue 1, il Metz è ripartito confermando in panchina l’allenatore Philippe Hinschberger, ex centrocampista e bandiera del club con cui in carriera ha totalizzato oltre 400 presenze. Nella nuova edizione della Ligue 1 la partenza è stata però traumatica, con 4 sconfitte in altrettante partite: i granata hanno ceduto nell’ordine a Guingamp (1-3 in casa), Bordeaux (2-0), Monaco (0-1 tra le mura amiche) e Caen (1-0). Quest’ultimo match è stato deciso dal gol dell’attaccante avversario Rodelin, che ha trafitto il portiere del Metz Kawashima in avvio di secondo tempo (50’). Ancora nessun dramma ma sarà bene invertire la rotta in fretta: in tal senso il PSG, allenato dallo spagnolo Unai Emery e secondo nel campionato scorso dietro il Monaco, si presenza come il più alto degli ostacoli. I parigini sono stati protagonisti di una partenza esattamente all’opposto: 4 successi contro Amiens (2-0), Guingamp (0-3), Tolosa (6-2) e Saint-Etienne (3-0). Sembra davvero difficile che il titolo francese possa sfuggire nuovamente al PSG, che in estate ha investito milioni di euro a palate per compiere un ulteriore, e possibilmente definitivo, salto di qualità. L’acquisto più fragoroso è stato quello del brasiliano Neymar che non sembra aver trovato particolari difficoltà di ambientamento, come dimostrano i 3 gol già messi a segno nelle prime 3 presenze ufficiali. Prima della sosta il club della capitale ha archiviato senza troppi patemi la pratica Saint-Etienne, con doppietta di Cavani inframmezzata dal gol di Thiago Motta.

PROBABILI FORMAZIONI

Il Metz dovrebbe disporsi in campo con un 4-2-3-1, che probabilmente sarà accartocciato in un più difensivo 4-5-1 con l’arretramento degli esterni offensivi. Davanti al portiere giapponese Kawashima previsti i difensori centrali Diagne e Bisevac, con i terzini Balliu (destra) ed Assou-Ekotto (sinistra) a completare la retroguardia. A centrocampo il portoghese Cafù e l’argentino Poblete, mentre il capitano Cohade sarà chiamato a fare l’elastico tra la trequarti e la zona mediana. Sulle fasce il senegalese Nguette il togolese Dossevi, nel ruolo di unica punta infine Nolas Roux. Il PSG risponderà con il 4-3-3: tra i pali Areola, a protezione dell’area Marquinhos e Thiago Silva, il belga Meunier (reduce da una tripletta nelle qualificazioni mondiali, contro Gibilterra) terzino a destra e lo spagnolo Berchiche sulla fascia opposta. Per il trio di centrocampo favoriti Rabiot, Verratti e Pastore, mentre nel tridente d’attacco potrebbe rivedersi il tedesco Draxler; centravanti Cavani e sull’esterno sinistro Neymar. PSG che potrebbe considerare un misurato turnover, in vista dell’esordio in Champions League in programma martedì sul campo del Celtic.

QUOTE E SCOMMESSE: I PRONOSTICI SULLA PARTITA

Anche a giudicare dalle valutazioni delle agenzie di scommesse, sembra proprio che il Metz necessiti di un miracolo sportivo per strappare punti alla capolista PSG. Sul portale online snai.it troviamo il segno 1 per il successo del Metz a quota 18,00, mentre il segno 2 per la vittoria esterna del PSG si abbassa alla quota quasi minima di 1,12. Per il segno X, che simboleggia il pareggio finale tra le due squadre, la quota SNAI è fissata a 8,75. Under 3,75, Over 1,23, Gol 2,00 e NoGol 1,75.

