Pescara-Frosinone/ Streaming video e diretta tv, probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Pescara-Frosinone (LAPRESSE)

Pescara-Frosinone sarà diretta dall’arbitro Juan Luca Sacchi della sezione di Macerata, assistito dai guardalinee De Troia e Fiore e dal quarto uomo De Tullio. La partita apre la 3^giornata del campionato di Serie B e si gioca venerdì 8 settembre 2017 allo stadio Adriatico di Pescara, calcio d’inizio alle ore 20:30. La classifica del torneo cadetto dopo i primi 2 turni vede il Pescara nel gruppo dei 3 punti, mentre il Frosinone viaggia nel vagone di testa a punteggio pieno (6).

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERE LA PARTITA DI SERIE B

La partita di Serie B tra Pescara e Frosinone, valida per la 3^giornata di Serie B, sarà trasmessa in diretta tv da Sky sui canali Sport 1 HD (il numero 201), Super Calcio HD (n.206) e Calcio 1 HD (251): prepartita dalle ore 20:00 e telecronaca dalle 20:30. I clienti Sky abbonati al pacchetto Sport o al pacchetto Calcio potranno seguire il match anche in diretta streaming video, tramite l’applicazione SkyGo disponibile per pc, tablet e smartphone; per i non abbonati il codice per l’acquisto in pay-per-view è 406896.

LA SITUAZIONE

Il match dell’Adriatico si presenta interessante: sia il Pescara che il Frosinone puntano ad un campionato da protagonista, anche se il Delfino allenato da Zdenek Zeman ha modificato di più la propria rosa e potrebbe impiegare qualche tempo di rodaggio in più. Nel turno d’apertura gli abruzzesi hanno riaperto il parco giochi di Zemanlandia, strapazzando il neopromosso Foggia (altra grande ex del boemo) per 5-1. Settimana scorsa è poi arrivata la prima sconfitta, il 4-2 subito sul campo del Perugia: le reti dei centrocampista Gaston Krugman e Ahmad Benali (su rigore) non sono bastate per rispondere ai colpi biancorossi. Per il Frosinone di mister Moreno Longo 2 vittorie su 2, la prima sul campo della Pro Vercelli (la ex squadra del nuovo tecnico, 0-2 il finale) e la seconda domenica scorsa ai danni del Cittadella, 2-1 firmato dai gol di Daniel Ciofani e Roberto Crivello. La classifica è ancora corta ma i tre punti in palio questa sera hanno la medesima importanza: inoltre chi uscirà vincitore dallo scontro diretto farà anche un bel rifornimento d’autostima per il prosieguo del torneo.

PROBABILI FORMAZIONI

Per il Pescara di Zeman tornano a disposizione l’esperto difensore Bovo e il giovane attaccante Christian Capone, mentre la punta Leonardo Mancuso rimane out per problemi fisici. Il tecnico boemo confermerà l’amato 4-3-3 con Pigliaceli in porta, Andrea Coda e Marco Perrotta al centro della difesa, Francesco Zampano terzino a destra e Mazzotta -ex di giornata- a sinistra. Il trio di centrocampo sarà probabilmente formato da Valzania, Brugman e Mamadou Coulibaly, mentre in attacco Baez e Benali saranno gli esterni offensivi e Pettinari il centravanti. Nel Frosinone tre giocatori squalificati: sono il portiere Zappino, l’esterno Soddimo e la punta Dionisi mentre il mancino Crivello è infortunato. Mister Longo dovrebbe riproporre il modulo 3-4-3: davanti al portiere Bardi i difensori Terranova, Ariaudo e Krajnc. A centrocampo Maiello e Samario affiancati dai laterali Matteo Ciofani (fascia destra) e Beghetto (sinistra). Centravanti Daniel Ciofani con gli esterni Paganini e Ciano a supporto.

QUOTE E SCOMMESSE: IL PRONOSTICO SULLA PARTITA

Le agenzie di scommesse prevedono un match equilibrato allo stadio Adriatico. snai.it ad esempio propone il segno 1 per la vittoria del Pescara a quota 2,35, poi il segno X per l’eventuale pareggio a 3,45 e il segno 2 per il colpo esterno del Frosinone a quota 2,85. Dalla lavagna SNAI riportiamo anche le quote per le opzioni Under (2,60), Over (1,43), Gol (1,35) e NoGol (2,90).

© Riproduzione Riservata.