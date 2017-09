Probabili formazioni/ Juventus Chievo: diretta tv, orario, le ultime notizie (Serie A 3^ giornata)

Probabili formazioni Juventus Chievo (Foto LaPresse)

Juventus Chievo apre la terza giornata del campionato di Serie A 2017-2018: le due squadre si affrontano all’Allianz Stadium con inizio alle ore 18 di sabato 9 settembre. Tornano in campo i campioni d’Italia, che nelle prime due giornate hanno vinto pur mostrando qualche limite difensivo e nel gioco; il Chievo può essere un cliente scomodo perchè sa chiudersi molto bene e ripartire, come ha dimostrato con la vittoria di Udine e con la partita pur persa contro la Lazio, nella quale avrebbe meritato maggior sorte. Andiamo dunque a studiare in maniera più dettagliata quelle che potrebbero essere le scelte dei due allenatori, analizzando le probabili formazioni di Juventus Chievo.

COME VEDERE LA PARTITA IN DIRETTA TV

Juventus Chievo sarà trasmessa in diretta tv sui canali della televisione satellitare a pagamento (nello specifico Sky Super Calcio e Sky Calcio 1) e su quelli del digitale terrestre in abbonamento (precisamente Premium Sport e Premium Sport HD).

FORMAZIONI JUVENTUS: I DUBBI DI ALLEGRI

Massimiliano Allegri dovrebbe confermare il 4-2-3-1 già visto nelle ultime uscite: l’infortunio di Chiellini dovrebbe aprire alla coppia centrale formata da Rugani e Benatia (con Barzagli out avendo chiesto e ottenuto un permesso speciale), sulle corsie difficile vedere Howedes dal primo minuto e dunque il favorito è Lichtsteiner, che essendo stato nuovamente escluso dalla lista per la Champions League - e avendo rifiutato la cessione in Turchia - si prepara a giocare ampi stralci di campionato. Alex Sandro dovrebbe agire dall’altra parte; in mediana nè Khedira nè Pjanic stanno benissimo, ma Marchisio è out: possibile allora che uno dei due riposi e Matuidi sia in campo come titolare, senza sottovalutare tra l’altro l’eventuale maglia per Rodrigo Bentancur, che per ora ha messo insieme soltanto uno spezzone. Davanti la grande domanda riguarda ancora Mandzukic, che potrebbe essere schierato a sinistra dirottando in panchina Douglas Costa per la quarta volta consecutiva (comprendendo anche la Supercoppa): per il momento Allegri potrebbe con la vecchia guardia, dunque anche Cuadrado resta favorito su Bernardeschi a destra mentre Dybala e Higuain sono chiaramente sicuri del posto per completare il reparto offensivo della Juventus.

FORMAZIONI CHIEVO: LE SCELTE DI MARAN

Meggiorini è ancora fuori dai giochi, dunque per l’attacco Rolando Maran ha il dubbio tra Pucciarelli e il veterano Pellissier, che alla Juventus ha già segnato più di un gol e potrebbe essere in campo anche per motivi squisitamente “scaramantici”; alle spalle dei due attaccanti (l’altro ovviamente è Inglese, fresco di firma con il Napoli) agirà in ogni caso Valter Birsa che ha segnato in nazionale, mentre a centrocampo si dovrebbe ricomporre la linea degli ultimi anni con Lucas Castro e Perparim Hetemaj ad agire sulle mezzali garantendo tanta corsa, e proteggendo il lavoro di impostazione che verrà effettuato dal solito Radovanovic. In difesa ci sono i soliti dubbi: Gamberini e Dainelli sono in ballottaggio con Bostjan Cesar per le maglie di centrali, al momento sembrano essere loro i favoriti per giocare dal primo minuto a protezione di Sorrentino. Sulle corsie laterali invece i punti di domanda aperti sono minori: Cacciatore e Gobbi partono in largo vantaggio, ma attenzione al nuovo arrivato Tomovic che potrebbe essere impiegato subito a formare una sorta di linea di ex della Fiorentina.

IL TABELLINO

JUVENTUS (4-2-3-1): 1 Buffon; 26 Lichtsteiner, 24 Rugani, 4 Benatia, 12 Alex Sandro; 14 Matuidi, 5 Pjanic; 7 Cuadrado, 10 Dybala, 11 Douglas Costa; 9 Higuain

A disposizione: 23 Szczesny, 16 Pinsoglio, 2 De Sciglio, 21 Howedes, 22 Asamoah, 6 Khedira, 30 Bentancur, 27 Sturaro, 10 Bernardeschi, 17 Mandzukic

Allenatore: Massimiliano Allegri

Squalificati: -

Indisponibili: Barzagli, Chiellini, Marchisio, Pjaca

CHIEVO (4-3-1-2): 70 Sorrentino; 29 Cacciatore, 3 Dainelli, 5 Gamberini, 18 Gobbi; 19 Castro, 8 Radovanovic, 56 P. Hetemaj; 23 Birsa; 45 Inglese, 20 Pucciarelli

A disposizione: 90 Seculin, 98 Confente, 40 Tomovic, 14 Bani, 12 B. Cesar, 2 Jaroszynski, 4 N. Rigoni, 77 Bastien, 27 Depaoli, 10 Gaudino, 7 Garritano, 31 Pellissier

Allenatore: Rolando Maran

Squalificati: -

Indisponibili: Meggiorini

© Riproduzione Riservata.