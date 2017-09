Probabili formazioni/ Sampdoria Roma: diretta tv, orario, le ultime notizie (Serie A 3^ giornata)

Probabili formazioni Sampdoria Roma (Foto LaPresse)

Sampdoria Roma si gioca sabato 9 settembre alle ore 20:45, secondo anticipo nella terza giornata di Serie A 2017-2018. E’ una delle sfide più interessanti nel quadro del turno: la Sampdoria per di più ci arriva a punteggio pieno - come era accaduto un anno fa dopo due giornate - mentre la Roma ha vinto a Bergamo all’esordio per poi perdere in casa contro l’Inter, ma destando in ogni caso buone sensazioni dal punto di vista del gioco. I giallorossi però hanno spesso sofferto su questo campo; dunque una partita che si prospetta anche incerta. Andiamo subito a valutare come le due squadre potrebbero schierarsi in campo sabato sera, analizzando nel dettaglio le probabili formazioni di Sampdoria Roma.

FORMAZIONI SAMPDORIA: LE SCELTE DI GIAMPAOLO

Non dovrebbe avere troppi dubbi Marco Giampaolo, che schiera la sua Sampdoria con il canonico 4-3-1-2: Gaston Ramirez occupa il ruolo di trequartista che lo scorso anno era di Bruno Fernandes, mentre Praet si è preso di diritto il posto sulla mezzala sinistra lasciando a Edgar Barreto l’altro lato del campo. Lucas Torreira, oggetto del desiderio di tante squadre, alla fine è rimasto a Genova ed è sempre il playmaker arretrato, vero motore della squadra e giocatore in crescita costante; dalle sue prestazioni dipenderà anche il numero di palloni che Quagliarella e Caprari (per lui partita speciale contro la squadra in cui è cresciuto) riusciranno a gestire nel reparto offensivo. Per quanto riguarda il settore arretrato, in porta andrà Puggioni perchè Viviano è ancora alle prese con l’infortunio al ginocchio; davanti a lui Silvestre e Regini formeranno la coppia centrale, mentre sulle fasce dovrebbero agire Jacopo Sala e il nuovo arrivato Strinic, che alla fine ha accettato la Sampdoria al pari di Duvan Zapata, che potrebbe partire dalla panchina ma sicuramente avrà molto spazio nel corso della stagione, una volta che sarà rodato.

FORMAZIONI ROMA: I DUBBI DI DI FRANCESCO

Potrebbe farcela Bruno Peres che ha dato segnali positivi; ormai tornato del tutto Florenzi, Eusebio Di Francesco ritrova due terzini destri anche se nessuno di loro può ancora dirsi al 100%. Resta valida l’alternativa Manolas allargato, ma è probabile che Bruno Peres stringa i denti e vada in campo con il greco pronto ad affiancare Juan Jesus (sempre preferito a Fazio) al centro della difesa, con Kolarov (gol decisivo con la nazionale serba) che si è già preso di forza il posto a sinistra. A centrocampo non ci si sposta dai soliti tre: De Rossi comanda la situazione come perno centrale, ai suoi lati agiranno Nainggolan e Strootman ma nel secondo tempo potremmo vedere all’opera anche Lorenzo Pellegrini, per il momento sacrificato ma certamente utile alla causa (come Gonalons, che dovrebbe essere il vice De Rossi). Davanti scalpita Schick, pronto a giocare la prima ufficiale con la Roma: per lui gara ovviamente molto speciale, ma almeno inizialmente a destra dovrebbe esserci ancora spazio per Defrel, con Dzeko punta centrale e Diego Perotti che partirà invece dalla sinistra.

IL TABELLINO

SAMPDORIA (4-3-1-2): 1 Puggioni; 7 Sala, 26 Silvestre, 19 Regini, 17 Strinic; 8 E. Barreto, 34 Torreira, 18 Praet; 90 G. Ramirez; 9 Caprari, 27 Quagliarella

A disposizione: 92 Tozzo, 24 Bereszynski, 3 J. Andersen, 13 G. Ferrari, 29 Murru, Linetty, 28 Capezzi, 21 Verre, 10 Djuricic, 91 D. Zapata, 99 Kownacki

Allenatore: Marco Giampaolo

Squalificati: -

Indisponibili: Viviano, Dodò

ROMA (4-3-3): 1 Alisson; 13 Bruno Peres, 44 Manolas, 5 Juan Jesus, 11 Kolarov; 4 Nainggolan, 16 De Rossi, 6 Strootman; 23 Defrel, 9 Dzeko, 8 Perotti

A disposizione: 28 Skorupski, 18 Lobont, 24 Florenzi, 20 Fazio, 15 Hector Moreno, 30 Gerson, 21 Gonalons, 7 Lo. Pellegrini, 14 Schick, 92 El Shaarawy, 17 Under

Allenatore: Eusebio Di Francesco

Squalificati: -

Indisponibili: Karsdorp, Emerson P.

