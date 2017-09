Probabili formazioni Serie A/ Dybala riposa? Schick in panchina, Biglia c’è (3a giornata 2017-2018)

Patrik Schick, Roma - Instagram

E’ tutto pronto per la terza giornata del campionato di Serie A 2017-2018. Con le sfide delle nazionali ormai in archivio, riparte il massimo torneo calcistico del Bel Paese. La Juventus guarda tutti dall’alto, al pari però delle milanesi, che non hanno fino ad ora deluso le attese, del Napoli, che si conferma fra le squadre più forti del Bel Paese, con la sorpresa Sampdoria, che ha ottenuto sei punti su sei grazie a due vittorie, en-plein. Andiamo quindi a dare uno sguardo generale alle probabili formazioni che scenderanno in campo nel weekend.

FORMAZIONI DELLA SERIE A: LE ULTIME NOVITA'

Si comincia con la sfida delle ore 18:00, l’incontro di Torino fra la Juventus e il Chievo, gara di apertura di questo terzo turno. Possibili sorprese in casa bianconera, visto che Allegri, in vista della sfida di Champions contro il Barcellona, potrebbe lasciare a riposto Dybala, impegnato con la nazionale. Bernardeschi scalpita, e attenzione anche a Szczensy, altro neo-acquisto juventino che potrebbe esordire dal primo. In difesa non dovrebbe esserci Barzagli, spazio quindi alla coppia Rugani e Benatia, con Howedes, forse, sulla fascia destra. Pochi dubbi invece in casa Chievo, con Maran che dovrà decidere chi schierare davanti fra capitan Pellissier e Pucciarelli.

Proseguiamo con Sampdoria-Roma, altro anticipo di sabato. Schick, ultimo arrivo giallorosso, partirà dalla panchina, così come Perotti, che potrebbe lasciare spazio ad El Shaarawy in ottica Champions. A centrocampo, quasi certo del riposo De Rossi: al suo posto, Gonalons. Nella Samp, ancora out Viviano, che dovrebbe comunque partire dalla panchina. In difesa spazio a Strinic al posto di Murru, mentre a centrocampo si rivede Barreto.

Formazione con pochi dubbi per l’Inter, dove Miranda sarà come al solito in mezzo alla difesa, mentre sulla sinistra dovrebbe esordire Dalbert. A centrocampo Brozovic lascerà spazio a Gagliardini. Nella Spal, si rivede il difensore Felipe, mentre in attacco, ballottaggio fra Antenucci e Paloschi per una maglia da titolare in attacco, al fianco di Borriello.

Nell’Atalanta che sfiderà all’Atleti Azzurri d’Italia di Bergamo il Sassuolo, non ce la fa Spinazzola, infortunatosi in nazionale: spazio quindi a Gosens. Davanti, favorito Kurtic su Ilicic per il ruolo di trequartista dietro a Gomez e Petagna. Fra le fila emiliane, pochi cambi nonostante la batosta subita contro il Torino: l’unico a farne le spese potrebbe essere il centrocampista Missiroli, al suo posto, Sensi.

Passiamo quindi alla sfida fra Cagliari e Crotone, gara che profuma già di salvezza. Fra le fila sarde, recuperato Joao Pedro, nel tridente con Pavoletti e Farias. Non partirà fra i titolari il neo-acquisto Van der Wiel, al suo posto l’ex juventino Padoin. Nel Crotone, invece, confermata la coppia d’attacco formata da Farias e Budimir, così come Barberis e Mandragora a centrocampo: il resto è tutto un rebus.

La gara di cartello della terza giornata sarà senza dubbio la sfida Lazio-Milan. Inzaghi ripropone l’undici vincente col Chievo. Felipe Anderson è ancora out mentre Nani dovrebbe partire inizialmente dalla panchina. Nel Milan, niente da fare per Conti, infortunatosi con la nazionale, al suo posto ci sarà Abate. Esordio da titolare per il grande ex-Lucas Biglia. Davanti ci sarà ancora Cutrone.

Si prosegue quindi con Udinese-Genoa. Nei friulani, Maxi Lopez titolare visto l’infortunio di Perica. In difesa, Angella sulla destra al posto di Widmer, ancora in fase di recupero. Nel Grifone, invece, probabile esordio da titolare per l’ex Milan, Lapadula. Ci dovrebbe essere l’altro ex rossonero, Bertolacci, nonostante non sia al 100%.

Qualche dubbio di formazione in casa Hellas Verona, con i veneti impegnati al Bentegodi contro la Fiorentina. Pecchia non potrà contare su Cerci, out fino ad ottobre per un problema muscolare, mentre sembra recuperato Zuculini. Davanti, tridente Pazzini, Verde e Fares. Nella Viola, esordio da titolare per il neo-acquisto Thereau, che scalpita. Infortunato invece Eysseric: per lui un problema alla caviglia.

Il primo anticipo di domenica sarà Benevento-Torino. Fra le fila giallorosse potrebbe vedersi il neo-acquisto Lazaar, mentre in mezzo confermati Ciciretti e Cataldi. Quache novità in casa Toro, con l’esordio dal primo minuto di Niang, e Molinaro che potrebbe riprendersi la corsia di sinistra.

Infine il posticipo delle ore 20:45, la sfida Bologna-Napoli. Donadoni non potrà contare sull’ex Roma Torosidis, infortunatosi: al suo posto, spazio a Krafth. Davanti solito tridente Verdi, Di Francesco, Destro. Nel Napoli non dovrebbero vedersi grandi cambi nonostante la Champions incombi: probabile ballottaggio Milik-Mertens, mentre a centrocampo Allan e Diawara sembrerebbero in vantaggio sulla coppia Zielinski-Jorginho.

