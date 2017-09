Probabili formazioni Serie B/ Pescara con il bomber Pettinari, Han è intoccabile (3a giornata 2017-2018)

Zeman, allenatore Pescara - LaPresse

E’ tutto pronto per la terza giornata del campionato di Serie B. Si inizia venerdì sera, con l’anticipo dello stadio Adriatico fra il Pescara e il Frosinone, e si finisce lunedì sera, con il classico posticipo del monday night fra il Perugia e il Cittadella al Tombolato. Andiamo quindi a dare uno sguardo generale alle probabili formazioni che dovrebbero scendere in campo nelle prossime ore: si parte.

LE FORMAZIONI DELLA SERIE B: ULTIME NOVITA', CHI SCENDE IN CAMPO?

Cominciamo ovviamente dall’anticipo fra il Pescara e il Frosinone. Mister Zeman non rinuncia al suo bomber, Pettinari, attualmente a quota tre gol in due partite, affiancato da Benali a sinistra e da Baez a destra. Assente Cocco per infortunio. Nel Frosinone, invece, 3-4-3 con tridente offensivo Ciofani, Ciano e Paganini.

L’Avellino ospiterà il Foggia alle ore 15:00 di sabato pomeriggio. Nessuna assenza fra le fila irpine, con Novellino che dovrebbe confermare il suo 4-4-1-1 con Ardemagni punta più avanzata, spalleggiato da Morosini, in gol quest'ultimo lo scorso weekend nella sconfitta con la Cremonese. Pugliesi che invece si schiereranno in campo con un 4-3-3 con Mazzeo, reduce da una buona prova contro l’Entella, spalleggiato sulle fasce da Fedato a sinistra, e Chiricò a destra.

Proseguiamo con la sfida del San Nicola fra i padroni di casa del Bari e il Venezia, match delle ore 15:00 di sabato. Pugliesi reduci dalla sconfitta di Empoli, in campo con il 4-3-3, con Tello interno di sinistra di centrocampo, e in attacco la prima punta Nenè. Inzaghi schiererà invece il suo Venezia con il classico 3-4-3 con il numero 9 Zigoni, stabilmente al centro dell’attacco.

Si prosegue con il big match di questa terza giornata, la sfida dello stadio Renzo Barbera fra i padroni di casa del Palermo e gli ospiti dell’Empoli. Rosanero senza il centrale di difesa Ingegneri, fermo ai box per infortunio. Ipotizzabile un 3-4-3 con il numero 10 Coronado esterno di destra, l’11 Embalo a sinistra, e davanti, il ritorno di capitan Nestorovski, precedentemente impegnato con la nazionale macedone nella sfida contro l’Albania. L’Empoli replicherà con la coppia show Donnarumma-Caputo, entrambi in gol lo scorso weekend nell’importante vittoria del Castellani contro il Bari.

Spazio quindi al match Ternana-Cesena, con la compagine di Terni che torna in campo dopo lo spettacolare pareggio contro la Salernitana. Convincente la squadra di Pochesci che si schiererà con il 4-2-3-1, con Albadoro punta centrale, spalleggiato da Tremolada a sinistra, Finotto a destra e in mezzo Tiscione. Cesena che dovrebbe invece disporsi con il 3-5-2 con Moncini-Gliozzi coppia d’attacco.

L’Ascoli ospiterà nella Marche il Novara. Bianconeri in campo con il 4-2-3-1 dove il terminale offensivo sarà Rosseti, autore della rete vittoria nella sfida dello scorso weekend contro la Pro Vercelli. Novara reduce dalla sconfitta interna col Parma e in campo col 3-5-2, dove l’eterna promessa Macheda, e Da Cruz, formeranno la coppia d’attacco.

La Pro Vercelli giocherà in Piemonte contro la Cremonese. Coach Grassadonia dovrebbe schierare i suoi con un 3-5-2 con capitan Mammarella largo sulla corsia di sinistra, e Berra sulla fascia di destra. Cremonese che risponderà invece con un 4-3-1-2 con Mokulu, in rete contro l’Avellino lo scorso weekend, che farà coppia davanti con Brighenti.

Derby ligure in programma sabato alle 15:00, con lo Spezia che ospiterà la Virtus Entella di Chiavari. Spezzini che si presenteranno al Picco con Granoche e Forte, terminali offensivi del 3-5-2. Entella in campo invece con un 4-3-1-2 con La Mantia e De Luca davanti.

Carpi-Salernitana sarà l’ultimo match del sabato pomeriggio. Emiliani reduci dal bel successo a La Spezia grazie al gol del solito Mbakogu. In campo con un 4-3-1-2 con il centravanti nigeriano in coppia con Manconi. Salernitana senza l’infortunato Orlando, e disposta con il 4-3-3 dove Bocalon, reduce da una doppietta, sarà la boa centrale dell’attacco, affiancato da Sprocati e Gatto. I

l posticipo domenicale sarà Parma-Brescia, gara delle ore 17:30. Emiliani che hanno ottenuto sei punti su sei, e che confermano il 4-3-3 con Calaiò in mezzo all’attacco, con Insigne junior a destra e il numero 10 Baraye a sinistra. Per il Brescia, solito 3-5-2 con capitan Caracciolo davanti in coppia con Cortesi.

Chiudiamo con il posticipo fra Cittadella e Perugia di lunedì sera. Roberto Venturato dovrebbe puntare su un 4-3-3 con Litteri davanti, punta centrale. I perugini, invece, replicheranno con il 4-3-1-2 con l’intoccabile Han, capocannoniere della Serie B con quattro gol in due presenze, affiancato da un altro bomber scatenato come Di Carmine, doppietta per lui contro il Pescara domenica scorsa.

