Sampdoria Roma rimandata / Allerta meteo Liguria: da stabilire la data del recupero (ultime notizie)

Sampdoria Roma rimandata, le ultime notizie (Foto: da Pixabay)

Il meteo fa saltare la sfida tra Sampdoria e Roma: la partita è stata rimandata a causa delle preoccupazioni condizioni meteorologiche. La Protezione civile della Regione Liguria ha diramato l'allerta arancione, quindi si è deciso di rinviare la sfida di domani sera, inizialmente in programma alle 20.45. Nelle prossime ore i due club dovranno confrontarsi per raggiungere un accordo per la nuova data. Sarà molto complicato inserire nuovamente in calendario Sampdoria-Roma in tempi brevi. I problemi maggiori li ha la Roma, che comincerà dalla prossima settimana il cammino in Champions League. Per programmare la sfida bisognerà aspettare almeno novembre? Non è stato possibile agire in altro modo, visto che in serata è atteso un potente nubifragio. Altre riunioni andranno avanti per tutto il pomeriggio: la situazione verrà costantemente monitorata in collaborazione con la Protezione civile della Regione Liguria.

COME UN ANNO FA: I PRECEDENTI

La Protezione civile inizialmente aveva segnalato un allarme giallo, ma poi il livello è stato alzato ad arancione. Con il Comune di Genova ha infatti diramato un comunicato in cui si informa che per domani, 9 settembre 2017, è prevista "Allerta Meteo arancione dalle ore 14 alle 24, con forti temporali". Si attendono altre verifiche e comunicati entro stasera, al massimo domattina. Per il momento non sono ancora disponibili date per capire quando verrà recuperata Sampdoria-Roma: sicuramente il match non si potrà giocare prima della sosta, dato che la Roma ha il calendario pieno fino al primo ottobre. Comunque non è la prima volta che una sfida viene rinviata per queste ragioni. Nel settembre dell'anno scorso Sampdoria-Fiorentina era stata rinviata per maltempo e nel 2008/2009 anche Sampdoria-Roma aveva subito la stessa sorte. Un anno fa, invece, Roma-Sampdoria fu interrotta all'Olimpico per la forte pioggia e riprese dopo un'ora di sospensione.

