Us Open 2017/ Nadal Del Potro, Anderson Carreno streaming video e diretta tv, orario delle semifinali (oggi)

Semifinali maschili agli Us Open 2017: a partire dalle 22 italiane di venerdì 8 settembre vivremo le due sfide che definiranno l’ultimo atto dello Slam. Kevin Anderson-Pablo Carreno Busta e Rafa Nadal-Juan Martin Del Potro sono le due semifinali: balza subito all’occhio la disparità dei nomi (con tutto il rispetto per quelli nella parte bassa del tabellone) e dunque si potrebbe dire che il vincitore del match tra Nadal e Del Potro sarà il grande favorito per il titolo. Così sarà ovviamente, anche se poi gli Us Open per uno dei due resterà tutto da vincere e l’outsider (qualunque sia) non lascerà nulla di intentato essendo al grande appuntamento di tutto una carriera, che potrebbe facilmente anche restare l’unico.

Per Kevin Anderson e Pablo Carreno Busta questa è l’occasione di tutta una vita: nessuno dei due era mai arrivato a una semifinale Slam prima d’ora, nessuno dei due ha dovuto superare ostacoli impossibili per raggiungerla in questi Us Open 2017. Favoriti da una metà di tabellone incredibilmente priva di grandissimi nomi e impoverita da un paio di eliminazioni precoci, il sudafricano e lo spagnolo adesso possono far saltare il banco. Comunque vada sarà prima finale Slam, e come detto è anche possibile pensare che rimanga l’ultima: un percorso simile non è facilmente ripetibile, i big (Murray, Djokovic, Wawrinka, Raonic, Nishikori) torneranno a giocare e da sotto arrivano tanti giovani che hanno già mostrato di potersi inserire nella corsa (Rublev e Shapovalov su tutti, ma anche Alexander Zverev che qui ha fatto flop ma da lunedì sarà il numero 3 Atp). Chi è favorito in questa semifinale? Difficile dirlo: forse Anderson per l’esperienza, ma Carreno Busta può sfruttare la tendenza del sudafricano a perdersi nei momenti decisivi. Attenzione: tra i due outsider senza nulla da perdere (ma a questo punto anche con tutto da perdere) potrebbe venir fuori un bel match.

E’ chiaro però che la semifinale attesa da tutti è quella tra Nadal e Del Potro. Qualcuno - molti - saranno forse “arrabbiati” con l’argentino per aver negato lo scontro tra Rafa e Roger Federer, ma la realtà è che il ventottenne di Tandiil ha fatto emozionare tutti con la super rimonta su Thiem e, ancora una volta, si è spinto oltre i limiti fisici tirando fuori dal cilindro un’altra partita semiperfetta come quella che aveva giocato sull’Arthur Ashe otto anni fa, andando a vincere gli Us Open. Trionfare nello Slam americano per la seconda volta, facendo fuori Federer e Nadal, sarebbe troppo per Del Potro? Forse no: quello visto negli ultimi giorni è un giocatore capace di battere chiunque, casomai i dubbi riguardano le sue condizioni fisiche (nei quarti è stato ad un passo dal ritiro). Poi, ovviamente, da Nadal: il quale contro Rublev ha dominato in lungo e in largo, e che non avendo più la pressione psicologica di battere Federer (cosa che non gli riesce da tempo) ha davanti a sè la grande opportunità di vincere il sedicesimo Slam, che sarebbe il terzo qui a Flushing Meadows, impattando la quota stagionale già ottenuta da Federer. Siamo tornati indietro di quasi dieci anni nel tennis maschile? Magari sì, ma non sarebbe male veder trionfare nuovamente lo spagnolo che, intanto, è sicuro di blindare la prima posizione mondiale anche nella prossima settimana.

