Verona-Roma Primavera/ Streaming video e diretta tv, probabili formazioni, orario, risultato live

Verona-Roma è una delle due partite che inaugurano il campionato Primavera 2017-2018: appuntamento alle ore 15:00 per il calcio d’inizio. Si tratta di una partita a suo modo storica per il torneo giovanile, che da quest’annata cambia formula: il campionato è stato infatti ristrutturato in due categorie, denominate Primavera 1 e Primavera 2.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DEL CAMPIONATO PRIMAVERA

Il match del campionato Primavera tra Hellas Verona e Roma non sarà trasmesso in diretta tv né in diretta streaming video da canali in italiano.

LA SITUAZIONE

Hellas Verona e Roma fanno parte del primo gruppo, che comprende 16 squadre selezionate in base ad un ranking relativo al rendimento nelle ultime stagioni. La Primavera 1 prevede inoltre 2 retrocessioni dirette in Primavera 2, mentre una terza sarà decretata tramite lo spareggio playout. Invece le formazioni classificate dal primo al sesto posto accederanno alla postseason composta da due turni playoff.

PROBABILI FORMAZIONI

Per l’Hellas Verona allenato da Massimo Pavane previsto il modulo 4-2-3-1. Tra i pali Mattia Bianchi, terzini Nigretti a destra e Corradino a sinistra, difensori centrali il turco Rayyan Baniya e Righetti. A formare il tandem di centrocampo saranno probabilmente Danzi e Dentale mentre il nigeriano Amayah (fascia destra), Cherubin e Aloisi (sinistra) si muoveranno sulla trequarti, dietro il centravanti slovacco Lubomir Tupta. Per la Roma Primavera di mister Alberto De Rossi è indisponibile il terzino Luca Pellegrini, che durante il ritiro estivo con la prima squadra si rotto il legamento crociato e dovrebbe rientrare in inverno. Nel 4-3-3 di partenza il portiere titolare sarà Andrea Romagnoli: davanti a lui i centrali difensivi Ciavattini e Cargnelutti, a completare la retroguardia gli esterni bassi Castrati e Semeraro. A centrocampo Meadows, Marcucci e Valeau, mentre il tridente offensivo dovrebbe vedere all’opera l’olandese Besuijen, il centravanti slovacco Zan Celar e il senegalese Keba Coly.

