Andria-Casertana/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Andria-Casertana, sabato 9 settembre 2017 alle ore 18.30, vedrà scendere in campo per la terza giornata del campionato di Serie C due formazioni che hanno iniziato il campionato in maniera piuttosto diversa. L'Andria è andata incontro a qualche difficoltà forse anche inaspettata: dopo aver perso in Coppa Italia contro il Monopoli, è stata protagonista di una sfida d'esordio movimentata contro la Juve Stabia: alla fine allo stadio Degli Ulivi è arrivato un pareggio per tre a tre con gol di Minicucci all'ottantanovesimo che ha permesso ai biancazzurri di evitare la sconfitta.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

Per Andria-Casertana, sabato 9 settembre 2017 alle ore 18.30, niente diretta tv ma per chi acquisterà l'evento o un abbonamento sul sito sportube.tv, si potrà seguire la diretta streaming video via internet del match.

IL CONTESTO DEL MATCH

Nella seconda giornata i pugliesi hanno osservato invece un turno di riposo: la Casertana invece ha perso alla prima giornata sul campo del Catanzaro, ma sabato scorso all'esordio in casa ha fatto segnare un importante riscatto, battendo di misura il Catania grazie ad una rete di De Marco nelle battute conclusive dell'incontro. Le due squadre puntano ad essere outsider in un girone C di Serie C molto complicato: lo scontro diretto aiuterà a capire se i passi avanti fatti intravedere negli ultimi match potranno essere considerati decisivi, anche se entrambe le formazioni devono fare assolutamente qualcosa per provare a migliorare dal punto di vista difensivo.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Allo stadio Degli Ulivi di Andria scenderanno in campo queste probabili formazioni: padroni di casa con Maurantonio a difesa della porta, Tiritiello schierato in posizione di terzino destro e il brasiliano Curcio in posizione di terzino sinistro, mentre Allegrini ed il romeno Rada saranno i centrali di difesa. I due play di centrocampo saranno Piccinni e Matera, mentre sulle fasce in posizione avanzata si muoveranno lo sloveno Barisic a destra e Lattanzio a sinistra, con Croce e Scaringella nella zona centrale d'attacco. Risponderà la Casertana con Cardelli tra i pali, De Marco sull'out difensivo di destra e D'Anna sull'out difensivo di sinistra, mentre il ceko Polak e Rainone saranno i due centrali della retroguardia. Terzetto titolare di centrocampo composto da De Rose, Carriero e dal croato Rajcic, mentre l'argentino Alfageme sarà la punta centrale, affiancato nel tridente offensivo da Cigliano e da Marotta.

LA CHIAVE TATTICA

Tatticamente, l'allenatore Loseto schiererà un'Andria stile Ventura, un 4-2-4 che somiglia a quello molto criticato del tecnico della Nazionale azzurra e che nel match contro la Juve Stabia all'esordio in campionato ha regalato spettacolo ma anche tanti grattacapi ai tifosi pugliesi dal punto di vista difensivo. 4-3-3 consolidato per la Casertana sul quale l'allenatore Scazzola ha saputo lavorare sin dal precampionato. Per i campani si tratta di di una sfida importante per capire quale sia la vera Casertana, quella approssimativa e in difficoltà vista a Catanzaro oppure quella sicura e decisa che ha strappato i tre punti al Catania. Ma anche per l'Andria la vittoria è un obbligo in un campionato che va già di corsa.

PRONOSTICO E QUOTE

Match che promette equilibrio, ma le agenzie di scommesse sembrano convinte del fatto che l'Andria possa sfruttare al meglio il fattore campo. Paddy Power quota 2.10 l'eventuale successo interno dei pugliesi, mentre William Hill offre a 3.10 la quota relativa alla vittoria in trasferta e Bet365 moltiplica per 3.00 quanto investito sul pareggio.

