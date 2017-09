Ascoli Novara/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Ascoli Novara - LaPresse

Ascoli Novara sarà diretta dall’arbitro Marini oggi pomeriggio, sabato 9 settembre 2017 alle ore 15,00 presso lo stadio Cino e Lillo Del Duca di Ascoli per la terza giornata del campionato di Serie B. Si tratta di una sfida tra due formazioni che hanno avuto un inizio di stagione non brillantissimo per cui sono chiamate ad ottenere punti che potrebbero permettere di lavorare con maggiore serenità nelle prossime settimane.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE B

Ascoli-Novara, sabato 9 settembre alle ore 15.00, sarà una sfida trasmessa in diretta tv esclusiva da Sky, sul canale numero 255 del satellite, ovvero Sky Calcio 5 HD. Ci sarà anche la possibilità di seguire la sfida in diretta streaming video via internet, sempre per chi sarà munito di un abbonamento Sky, collegandosi sul sito skygo.sky.it.

IL CONTESTO DEL MATCH

In particolare l’Ascoli nella prima giornata ha ceduto sul campo del Cittadella con il punteggio di 3-2 per poi rifarsi la scorsa domenica con la Pro Vercelli con il punteggio di 1-0 grazie ad un calcio di rigore trasformato nei primi minuti di gioco da Rosseti. Più complicato è stato l’inizio del Novara che è uscito sconfitto da entrambi i primi due confronti ed in particolar modo ha perso per 1-0 all’esordio sul campo del Carpi e lo stesso ha fatto davanti al proprio pubblico nell’ultima giornata per mano del Parma con il medesimo risultato.

Le prime due giornate, dunque, hanno già fatto emergere alcune problematiche tra cui spicca la difficoltà nel trovare la via della rete da parte del Novara che ancora non ha segnato. Per quanto concerne i precedenti, nelle ultime 5 gare disputate c’è stato un netto dominio da parte del Novara che ha sempre vinto. Nella passata stagione la sfida del Del Duca ha visto la vittoria del Novara con il punteggio di 2-1 grazie ai gol di Galabinov e Lancini mentre per i padroni di casa siglò il momentaneo pareggio Cacia. L’ultimo successo dell’Ascoli sul Novara è datato 20 ottobre 2012 con il punteggio di 2-0.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Mister Fiorin pare orientato a confermare praticamente in toto la formazione che la scorsa domenica ha avuto la meglio sulla Pro Vercelli affidandosi quindi al 4-2-3-1 con Lanni in porta ed un linea difensiva che dovrebbe vedere Mogos sulla fascia destra, Cinaglia nel mezzo con Gigliotti mentre sulla corsia destra c’è un ballottaggio tra D’Urso e Mignanelli. Davanti alla difesa a fungere da cerniera protettiva Carpani con Buzzegoli mentre il terminale offensivo sarà Rosseti peraltro reduce dalla rete decisiva messa a segno nell’ultimo turno. Resta da scegliere se sarà Clemenza nel ruolo di trequartista centrale oppure se optare su Baldini mentre sulle corsie Lores a destra e Padella a sinistra.

Eugenio Corini per il proprio Novara sta valutando nuove soluzioni soprattutto per migliorare il gioco offensivo ma appare difficile che possa rinunciare alla difesa a tre con Del Fabro, Mantovani e Chiosa davanti all’estremo difensore Benedettini. Si dovrebbe andare nuovamente con un folto centrocampo a cinque con Ronaldo con maggiore propensione ad attaccare mentre Sciaudone Moscati dovranno porre particolare attenzione nella fase di non possesso. Sulla destra Di Mariano e sulla sinistra Calderoni. In avanti Macheda è in vantaggio nel ballottaggio con Sansone mentre ci potrebbe essere la sorpresa Maniero che andrebbe a scalzare l’olandese Da Cruz.

QUOTE E SCOMMESSE: IL PRONOSTICO SULLA PARTITA

Le principali agenzie di scommesse operanti sul territorio italiano, tra cui la Snai, prevedono un match molto equilibrato nel quale potrebbe avvenire il rilancio del Novara che non a caso ha una quota che la pone quale leggermente favorita. Infatti, il risultato 2 vittoria esterna viene dato a 2.70 contro il 2.80 che andrebbe a premiare quanti scommetteranno sul successo dell’Ascoli. Invece il possibile pareggio darebbe diritto ad una vittoria parte a 2,95 volte la posta in palio.

