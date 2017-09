Avellino Foggia/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Avellino Foggia, Serie B 3^ giornata (Foto LaPresse)

Avellino Foggia verrà diretta dall'arbitro Riccardo Pinzani: squadre in campo al Partenio per la terza giornata di Serie B 2017-2018, calcio d'inizio alle ore 15 di sabato 9 settembre. Entrambe le formazioni vogliono vincere anche perché sarà la giusta occasione per capire le reali ambizioni di entrambe. Avellino che arriva dalla sconfitta di Cremona che brucia ancora: dubbi sul fallo di Asencio all'ultimo minuto che avrebbe permesso di pareggiare.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE B

Avellino Foggia sarà un'esclusiva in diretta tv per tutti gli abbonati al pacchetto Calcio di Sky; ci sarà anche la possibilità di assistere alla partita in diretta streaming video grazie all'applicazione Sky Go, mentre per non perdere nemmeno un istante della giornata di Serie B gli abbonati al satellite potranno seguire Diretta Gol Serie B su Sky Sport 1 o Sky Super Calcio, con la trasmissione di gol e highlights in tempo reale da tutti i campi collegati.

IL CONTESTO DEL MATCH

Novellino vuole una risposta da parte dei suoi ragazzi e soprattutto i tifosi hanno intenzione di gioire vista la sfida importante che si giocherà contro i rivali rossoneri. In casa Foggia c'è amaro in bocca per un inizio di stagione alquanto deludente. Dopo la pesante sconfitta di Pescara è arrivato un pareggio casalingo con l'Entella che non può affatto soddisfare i ragazzi di Stroppa. Tifoseria che si muoverà in massa in direzione di Avellino per non far mancare il suo sostegno ai calciatori che hanno voglia di mettersi in carreggiata per la salvezza. Sarà perciò una gara molto calda dal punto di vista della rivalità tra le due tifoserie. Avellino che cambierà poco rispetto all'ultima gara contro la Cremonese.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Novellino punterà ancora sul 4-4-2 che vedrà molto probabilmente il romeno Radu dall'inizio. In difesa spazio per Laverone, Marchizza, Migliorini e Rizzato, mentre a centrocampo agiranno Paghera e Di Tacchio da interni con Lasik e Biadoui da esterni della linea mediana. In avanti potrebbe avere spazio dal primo minuto Morosini con Ardemagni pronto a far male alla retroguardia dei pugliesi. Sarà una gara molto importante per gli irpini a caccia di riscatto dopo la sconfitta di Cremona. Invece il Foggia scenderà in campo col 4-3-3 che vedrà in porta l'ex estremo difensore del Bari, Guarna. In difesa invece avranno spazio Rubin, Coletti, Martinelli e Gerbo. A centrocampo nel Foggia non mancheranno Vacca, Agazzi e Deli con Chirico e Fedato sugli esterni in avanti. La punta centrale sarà Mazzeo, esperto centravanti che già ha siglato un gol in serie B nell'ultimo turno contro la Virtus Entella.

LA CHIAVE TATTICA

L'Avellino ha un modo di giocare che si basa sul modulo che Novellino ormai ha sfruttato come marchio di fabbrica. Importante il rientro di uno come Bidaoui che anche nel precampionato si è dimostrato spina nel fianco per qualsiasi avversario. La formazione irpina ha trovato anche un ottimo Morosini, colpo di calciomercato dell'estate. In avanti attesa per capire se Ardemagni potrà ripetere la buona stagione scorsa anche se al fianco avrà uno come l'ex Brescia che certamente non è un elemento da sottovalutare. Da rivedere invece la tenuta difensiva che è apparsa di certo non impeccabile. Mentre per quanto concerne il Foggia, i satanelli puntano molto sul centravanti Mazzeo che non è solo un goleador, ma una vera e propria fonte di gioco.

Un'occasione importante quella del Partenio-Lombardi per l'ex bomber del Perugia e del Benevento. Così come ci sarà da capire l'impatto di uno come Vacca che sentirà come derby questa sfida essendo cresciuto nelle giovanili del Benevento. Ci sono tutti i presupposti per una gara molto divertente anche per via della rivalità sportiva tra le due tifoserie che contribuiranno a creare spettacolo. Dunque sarà uno dei match più interessanti della terza giornata di serie B.

QUOTE E SCOMMESSE: IL PRONOSTICO SULLA PARTITA

Secondo Bwin, celebre bookmaker di scommesse che ha fornito le quote per questa partita del Partenio, la vittoria dell'Avellino non è certo scontata. La quota prevista è di 2.40 mentre il pareggio viene dato a 3.10. Quota alta anche per il colpo esterno del Foggia che viene invece quotato a 3.20, dimostrazione che non sarà certo gara facile.

PAROLA AGLI ALLENATORI

Mister Novellino si è detto deluso per l'andamento della gara a Cremona ma soprattutto per un arbitraggio non ritenuto certo impeccabile. Il tecnico di Montemarano vuole una risposta contro il Foggia in primis per non deludere i tanti tifosi che ormai in massa seguono gli irpini. Stroppa, ex della gara, ha invece il desiderio di regalare la prima vittoria ai suoi sostenitori dopo un inizio di stagione non dei migliori. Il tecnico si è detto fiducioso anche in virtù di un calciomercato importante per i satanelli che non vogliono essere una semplice comparsa in serie B.

© Riproduzione Riservata.