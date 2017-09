Bari Venezia/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Bari Venezia, Serie B 3^ giornata (Foto LaPresse)

Bari Venezia sarà diretta dall'arbitro Livio Marinelli; alle ore 15 di sabato 9 settembre si gioca per la terza giornata del campionato di Serie B 2017-2018. Entrambe le formazioni vanno a caccia di una vittoria che sarebbe fondamentale anche dal punto di vista morale. Nessuna delle due vuole fare brutte figure e nel contempo sono animate da una grande voglia di far bene.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE B

Bari Venezia sarà trasmessa sui canali della televisione satellitare, esclusiva in diretta tv per gli abbonati al pacchetto Calcio: nello specifico dovete andare su Sky Calcio 1, e potrete assistere alla partita del San Nicola anche in diretta streaming video attivando l'applicazione Sky Go. Ricordiamo che su Sky Sport 1 e Sky Super Calcio va in onda Diretta Gol Serie B, che trasmette highlights e gol in tempo reale da tutti i campi collegati.

IL CONTESTO DEL MATCH

Il Bari arriva dal brutto k.o. rimediato contro l'Empoli in trasferta che ha fatto storcere il naso e non poco ai tifosi dei galletti. Attese deluse in occasione di quello che poteva essere uno scontro diretto per i playoff. Mentre il Venezia arriva da due buoni pareggi e al San Nicola vuole provare quello che sarebbe un vero e proprio colpaccio. Una squadra ben allestita e che si basa sull'esperienza di alcuni elementi: a partire da Domizzi fino ad arrivare a Zigoni e ovviamente al tecnico, quel Pippo Inzaghi che è un elemento fondamentale. Ecco perché ci sono tutte le carte in regola per vedere una partita divertente. Il Bari vuole tornare subito alla vittoria e dimenticare il passo falso contro l'Empoli nell'ultima gara della serie B.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Il modulo di mister Grosso sarà il 4-3-1-2 con Micai in porta mentre in difesa agiranno Fiamozzi, Capradossi, Tonucci e D'Elia. In mezzo al campo per i galletti non mancheranno Tello, Marrone e Salzano con Brienza a fare da trequartista. Gli attaccanti saranno Improta e Nenè con Floro Flores e Iocolano pronti ad avere spazio nella ripresa. Mentre per quanto concerne il Venezia, la formazione di Pippo Inzaghi andrà in campo col 3-4-3. In porta giocherà il giovane Audero, mentre in difesa largo a Andelkovic, Domizzi e Modolo. A centrocampo agiranno invece Suciu e Falzerano sugli interni con Zampano e Del Grosso esterni. Gli attaccanti che avranno spazio al San Nicola saranno Moreo, Bentivoglio e Zigoni che avranno il compito di far male al Bari. Grande attesa dunque per capire cosa potrà essere del Venezia in occasione del big match contro il Bari. B

ari che ha un modo di giocare abbastanza chiaro, basato sulla qualità di Brienza. Proprio lui è il faro del gioco della formazione pugliese che in queste settimane ha sempre fatto di tutto per tornare in forma dopo l'infortunio. C'è da capire in avanti affianco a Nenè chi giocherà fisso tra Floro Flores e Iocolano, anche perché Improta sembra non essere quel grande bomber che serve. In difesa bene Tonucci che sembrava ad un passo dall'addio nel corso dell'estate.

Invece il Venezia punta molto sugli esterni con Zampano e Del Grosso chiamati a fare un grande lavoro per garantire assist agli attaccanti. Bene in avanti Zigoni anche se finora sono zero le reti segnate. Pregio è quello della difesa con zero gol subiti e dunque una stabilità notevole e che fa ben pensare in vista del prosieguo della stagione in Laguna. C'è attesa anche per capire se al San Nicola il Venezia potrà fare il colpaccio che sarebbe importantissimo.

QUOTE E SCOMMESSE: IL PRONOSTICO SULLA PARTITA

Interessanti le quote per le scommesse che, stando a quanto riporta Bwin, vedono il Bari favorito con una quota di 1,87. Mentre il pareggio tra Bari e Venezia viene quotato a 3.30. Difficile il colpo ospite che viene quotato addirittura a 4,40 per cui i lagunari potrebbero non certo avere vita facile.

PAROLA AGLI ALLENATORI

Passando invece ai tecnici, Fabio Grosso si è detto ottimista in vista del prosieguo di stagione. Non vuole più disattenzioni l'ex mister della Primavera Juve e soprattutto vuole vedere un Bari pronto a lottare. Pippo Inzaghi, altro campione del Mondo nel 2006, vuole ottenere i primi tre punti. Soddisfatto della tenuta difensiva, il tecnico ex Milan ha voglia di regalare una vittoria ai suoi instancabili tifosi. Ci sarà da divertirsi al San Nicola per il match tra Bari e Venezia che si preannuncia molto bello.

© Riproduzione Riservata.