Carpi Salernitana/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Carpi Salernitana sarà diretta dall’arbitro Pezzuto presso lo stadio Sandro Cabassi di Carpi, che sarà teatro in questo sabato 9 settembre 2017 alle ore 15,00 della sfida tra i padroni di casa del Carpi e la Salernitana. Il match rientra nel programma del terzo turno di andata del campionato di Serie B tra due formazioni che hanno obiettivi differenti.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE B

Carpi-Salernitana, sabato 9 settembre alle ore 15.00, sarà una sfida trasmessa in diretta tv esclusiva da Sky, sul canale numero 258 del satellite, ovvero Sky Calcio 8 HD. Ci sarà anche la possibilità di seguire la sfida in diretta streaming video via internet, sempre per chi sarà munito di un abbonamento Sky, collegandosi sul sito skygo.sky.it.

IL CONTESTO DEL MATCH

Il Carpi è partito molto bene in questa stagione confermando di voler interpretare un ruolo da protagonista magari puntando alla promozione diretta in massima serie anche se l’obiettivo più realistico sembrano essere i play off. Nella prima gara il Carpi ha battuto per 1-0 il Novara grazie al gol di Malcore nei primi minuti di gioco mentre alla seconda giornata è stato corsaro sul campo dello Spezia imponendosi sempre per 1-0 ma con gol del bomber Mbakogu. La Salernitana è invece a caccia di punti pesanti che possono permetterle di affrontare un tranquillo campionato di Serie B centrando quanto prima la salvezza.

I campani nella prima giornata hanno imposto il pareggio a reti bianche al Venezia di Pippo Inzaghi per poi impattare all’Arechi per 3-3 contro la Ternana con gol di Vitale su calcio di rigore e doppietta di Bocalon in un match in cui hanno dovuto sempre rincorrere i propri avversari. Per quanto concerne gli scontri diretti complessivamente sono soltanto tre per un bilancio di 2 vittorie per il Carpi, un pareggio e nessuna vittoria per la Salernitana. Da segnalare che le due formazioni si sono già incontrati in questa stagione: il 12 agosto in Coppa Italia con vittoria ai calci di rigore per il Carpi. Il match era terminato ai tempi regolamentari sull’2-2 con gol di Minala e Zito per i campani e di Malcore e Concas per il Carpi.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Per quanto concerne le probabili formazioni, il Carpi allenato da mister Calabro dovrebbe disporsi sul rettangolo di gioco con un 4-3-1-2 che vedrà Colombi a difendere la porta, una linea difensiva a quattro con Bittante titolare della fascia destra, Poli sulla corsia mancina e nel mezzo Sabbione e Ligi. Davanti ai due centrali difensivi a fungere da cuscinetto protettivo e come organizzatore delle trame offensive ci sarà Verna con ai lati Jelenic e Saric. In avanti il duo offensivo si andrà a comporre con Mbakogu ed uno tra Manconi e Yamga mentre nel ruolo di trequartista verrà utilizzato Hraiech anche se non sono da sottovalutare le chance di vedere dal primo minuto Mbaye.

La risposta della Salernitana di Bollini sarà affidata ad un 4-3-3 molto offensivo con Radunovic a difendere la porta ed in difesa Pucino come terzino destro, Tuia nel mezzo al fianco di Bernardini e Luigi Vitale titolare della corsia laterale mancina. A centrocampo c’è il dubbio tra Della Rocca e Odjer con nei ruoli di mezzala sulla destra Ricci e sull’altro fronte Minale. In avanti confermato Bocalon reduce dalla doppietta rifilata alla Ternana, uno tra Gatto e Rossi sulla fascia destra alta mentre titolare certamente Sprocati sulla sinistra.

QUOTE E SCOMMESSE: IL PRONOSTICO SULLA PARTITA

Snai prevede per oggi pomeriggio un match nel quale tendenzialmente potrebbe avere la meglio il Carpi padrone di casa che oltre a contare sul calore dei propri sostenitori ha anche messo in mostra una certa solidità. Nello specifico la vittoria del Carpi è fissata a 2,10 contro il 3,15 del pareggio ed il pesante 3,75 che frutterebbe in casso di successi da parte dei campani.

