Catania Lecce/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Catania-Lecce, sabato 9 settembre 2017 alle ore 20.30, sarà almeno per il blasone delle due squadre il big match della terza giornata di campionato nel girone C del campionato di Serie C. Due formazioni che fino a un lustro fa, all'incirca, erano abituate al dorato palcoscenico della Serie A, ma poi si sono ritrovate travolte da crisi societarie e soprattutto dallo scandalo delle scommesse che ha relegato, seppur con tempistiche diverse, i due club nel pantano della terza serie, nel quale il Catania si trova da due anni e il Lecce addirittura per il sesto campionato consecutivo.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

Catania-Lecce, sabato 9 settembre 2017 alle ore 20.30, si potrà seguire non in diretta tv ma soltanto in diretta streaming video via internet, collegandosi sul sito sportube.tv con un abbonamento al portale o acquistando il singolo evento.

IL CONTESTO DEL MATCH

La nuova stagione è iniziata tra alti e bassi per le due compagini. Il Catania ha ottenuto il pass per la seconda fase di Coppa Italia di Lega Pro battendo la Sicula Leonzio e l'Akragas in un girone a tre tutto siciliano, ma si è ritrovato con un solo punto in classifica dopo due giornate di campionato, dopo il pari all'esordio in casa conto il Fondi e la sconfitta di sabato scorso sul campo della Casertana. Meglio ha fatto il Lecce che pure ha faticato alla prima giornata, non andando oltre il pari nel derby pugliese sul campo della Virtus Francavilla. Per i salentini, il riscatto è arrivato sabato scorso allo stadio Via del Mare, con un due a uno firmato dalle reti di Torromino e Di Piazza contro il Trapani, che ha potuto solamente accorciare le distanze su rigore con Murano. Entrambe le squadre devono ora accelerare il passo, ma è chiaro che sarebbe più pesante per il Catania mancare per l'ennesima volta l'appuntamento con la prima vittoria.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Allo stadio Massimino di Catania si confronteranno queste probabili formazioni: nel Catania scenderanno in campo Aya, Bogdan e Tedeschi, titolari nella difesa a tre davanti all'estremo difensore Pisseri. Semenzato sarà l'esterno laterale di destra e Djordjevic l'esterno laterale di sinistra, mentre Caccetta, Lodi e Di Grazia si muoveranno per vie centrali sulla mediana. In attacco, spazio a Russotto al fianco di Curiale. La risposta del Catania sarà affidata a Perucchini come numero uno, alle spalle di Ciancio terzino destro e Di Matteo terzino sinistro in difesa, mentre Cosenza e Drudi saranno i due difensori centrali. A centrocampo spazio per Armellino, Arrigoni e Mancosu, mentre nel tridente offensivo giocheranno Torromino, Caturano e Di Piazza.

LA CHIAVE TATTICA

Confermati i moduli già visti negli impegni delle due squadre nelle prime due giornate, ovvero il 3-5-2 per il Catania di Cristiano Lucarelli ed il 4-3-3 per il Lecce di Rizzo. L'anno scorso al Massimino è stato il Catania ad avere la meglio sul Lecce, due a zero con i gol di Gladestony e Di Grazia. L'ultima volta che i salentini sono passati in terra etnea, le due squadre erano in Serie A: due a uno per i giallorossi con clamorosa rimonta nel finale firmata da Corvia e Di Michele, dopo che il Catania si era portato in vantaggio con un gol di Bergessio.

PRONOSTICO E QUOTE

Per quanto riguarda le quote rilasciate sulla partita dalle agenzie di scommesse, il successo interno del Catania viene considerato il risultato più probabile, ad una quota di 2.40 per Unibet, mentre William Hill propone a 3.10 l'eventuale pareggio e Bet365 offre a una quota di 3.40 la possibile vittoria salentina allo stadio Massimino.

