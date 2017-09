Catanzaro-Juve Stabia/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Catanzaro-Juve Stabia, LaPresse

Catanzaro-Juve Stabia, sabato 9 settembre 2017 alle ore 20.30, sarà uno dei posticipi serali della terza giornata di campionato nel girone C del campionato di Serie C. Una sfida che potrebbe essere già cruciale per il cammino dei giallorossi padroni di casa, che hanno iniziato la loro stagione con una vittoria e una sconfitta in campionato.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

Catanzaro-Juve Stabia, sabato 9 settembre 2017 alle ore 20.30, si potrà seguire in diretta streaming video via internet acquistando la partita come singolo evento o un abbonamento al portale sportube.tv, mentre non sarà prevista diretta tv.

IL CONTESTO DEL MATCH

Dopo l'esordio vincente al Ceravolo contro la Casertana, i calabresi hanno perso un derby sempre molto sentito dai tifosi, quello contro la Reggina. Un ko allo stadio Granillo che ha fatto il paio con quello del 20 agosto scorso in Coppa Italia: perdere due derby in meno di due settimane contro la Reggina è qualcosa che di certo non fa bene al morale dell'ambiente catanzarese, anche se aver iniziato comunque il campionato con una vittoria è un qualcosa che può fornire una spinta da non sprecare, a patto di ritrovare subito la strada dei tre punti. Non sarà facile contro una Juve Stabia che ha inaugurato il campionato con il tre a tre in casa dell'Andria, dopo aver affrontato due turni di Tim Cup, battendo prima in casa il Bassano Virtus e poi perdendo tre a due una rocambolesca partita in casa dell'Ascoli nel secondo turno ad eliminazione diretta. Le Vespe sono alla ricerca di una precisa identità in questo campionato dopo gli alti e bassi della passata stagione, in cui i campani hanno lottato a lungo per il vertice per poi veder calare progressivamente il loro rendimento, tanto da non riuscire a recitare neanche un ruolo dai protagonisti nei play off che li hanno visti ottenere solo due pari e una sconfitta.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni che si confronteranno presso lo stadio Ceravolo di Catanzaro. Padroni di casa in campo con Nordi tra i pali, Riggio sull'out difensivo di destra e Imperiale sull'out difensivo di sinistra, mentre Gambaretti e Sirri saranno i due centrali di difesa. Il romeno Onescu, Benedetti e il belga Van Ransbeeck saranno i titolari a centrocampo, in attacco spazio a Cunzi, Falcone e Puntoriere. La risposta della Juve Stabia sarà affidata a Zanotti tra i pali e a una difesa a quattro schierata dalla fascia destra alla fascia sinistra con Nava, l'argentino Morero, il bulgaro Atanasov e Crialese. A centrocampo i titolari saranno Mastalli, Capece e Viola, in attacco partiranno dal primo minuto nel tridente offensivo Berardi, Paponi e Lisi.

LA CHIAVE TATTICA

Sarà scontro fra 4-3-3, con il Catanzaro di Erra e la Juve Stabia di Caserta improntati tatticamente ad un gioco spregiudicato e spettacolare. L'anno scorso in casa dei calabresi, il 6 novembre 2016, i campani hanno piazzato il colpaccio vincendo due a uno grazie alle reti di Ripa e Sandomenico. Il Catanzaro non batte la Juve Stabia in casa in campionato dal 30 agosto del 2014, sempre in Serie C, due a zero con gol messi a segno da Pagano e da Martignago.

PRONOSTICO E QUOTE

Il fattore campo viene considerato per questa partita molto importante dai bookmaker, che vedono il Catanzaro favorito con una forbice abbastanza ampia tra la quota per la vittoria casalinga, fissata a 2.10 da Paddy Power, e quella per la vittoria esterna, fissata a 3.60 da William Hill. L'eventuale pareggio viene invece quotato 3.10 da Betclic.

© Riproduzione Riservata.