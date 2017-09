Classifica Vuelta 2017 / Froome maglia rossa, l'Angliru giudice ultimo (oggi 20^ tappa)

Classifica Vuelta: Chris Froome (LaPresse)

La Vuelta 2017 vedrà oggi decidersi la classifica: infatti è arrivato l’attesissimo giorno del mitico Angliru, al quale Chris Froome arriva in maglia rossa, ma in classifica generale c’è ancora moltissimo da decidere e tutto può succedere in una frazione che sarà corta ma durissima. Ci attendono tanti chilometri di salita con pendenze molto dure, sull’Angliru ma anche sugli altri due Gpm che lo precederanno. Nessuno può dirsi tranquillo, nemmeno un Froome fino a questo momento quasi sempre dominatore: mercoledì però è suonato un campanello d’allarme per il britannico, se sull’Angliru andasse come a Los Machucos ecco che tutto potrebbe tornare in discussione. Di certo ci proveranno due campioni come Vincenzo Nibali e Alberto Contador, due ai quali il coraggio e la fantasia non hanno mai fatto difetto e che, dall’alto dei loro tanti successi, non correranno per difendere il podio (Nibali) o il piazzamento (Contador), ma cercheranno di esaltarsi e di esaltare il pubblico che li segue sempre con affetto.

LA CLASSIFICA GENERALE CON FROOME E NIBALI

Prima di dare la parola alla strada quindi esaminiamo da vicino la situazione nella classifica generale della Vuelta, dove giovedì Vincenzo Nibali ha perso 21 secondi da Froome: il distacco è dunque di 1’37” e questo ci fa pensare che il britannico vada verso una sensazionale doppietta Tour-Vuelta (la prima da quando il Giro di Spagna si è spostato a fine estate nel 1995). Sarà però l’Angliru a emettere tutti i verdetti decisivi, anche per quanto riguarda il podio, visto che l’olandese Wilco Kelderman e il russo Ilnur Zakarin sono rispettivamente terzo a 2’17” e quarto a 2’29” da Froome (40 e 52 secondi dallo Squalo), dunque molto vicini fra loro e non lontani pure da Nibali. Il quinto e presumibilmente ultimo uomo che potrà lottare per il podio sarà naturalmente Alberto Contador, quinto a 3’34” da Froome, che certamente si inventerà ancora qualcosa con un doppio obiettivo, vincere la tappa e salire sul podio finale di Madrid. Attenzione anche alla Astana: fra Miguel Angel Lopez e Fabio Aru, sia pure trattato malissimo dalla squadra in questi giorni, sicuramente inventeranno qualcosa.

VILLELLA ANCORA LEADER

Dando un’occhiata anche alle altre graduatorie della Vuelta 2017, dobbiamo sottolineare per l’ennesima volta il dominio di Chris Froome, primo nella generale ma al comando anche nella classifica a punti e nella classifica combinata. Da notare che la maglia verde oggi sarà indossata da Matteo Trentin, che negli ultimi due giorni si è sempre inserito nella fuga, ha preso punti sia ai traguardi volanti sia agli arrivi e in questo modo ha di nuovo scavalcato Vincenzo Nibali alla piazza d’onore. Oggi però naturalmente i protagonisti saranno di nuovo Froome e Nibali, Trentin deve sperare di non uscire matematicamente di scena per poi cercare il ribaltone a Madrid - dove solo per la maglia verde potrà cambiare qualcosa. Pure nella combinata Nibali è terzo, alle spalle di Froome e di Miguel Angel Lopez, di conseguenza in questo caso Froome ‘presta’ la maglia bianca simbolo del primato al colombiano della Astana. Infine la classifica degli scalatori, dove in maglia a pois troveremo ancora una volta un eroico Davide Villella, al comando fin dalla terza tappa, che ieri è riuscito ad entrare nella fuga e ad accumulare punti preziosissimi: oggi però il bergamasco potrebbe rischiare di perdere la maglia a pois, perché il palcoscenico sarà tutto per gli scalatori puri di alta classifica e ad insidiarlo ci sarà un certo Miguel Angel Lopez.

CLASSIFICA GENERALE

1. Chris Froome (GBR) 75h51’51’’

2. Vincenzo Nibali (ITA) +1’37’’

3. Wilco Kelderman (NED) +2’17’’

4. Ilnur Zakarin (RUS) +2’29’’

5. Alberto Contador (ESP) +3’34’’

6. Miguel Angel Lopez (COL) +5’16’’

7. Michael Woods (CAN) +6’33’’

8. Fabio Aru (ITA) s.t.

9. Wout Poels (NED) +6’47’’

10. Steven Kruijswijk (NED) +10’26’’

