Diretta/ Vuelta 2017 Streaming video e tv 20^ tappa: vincitore, percorso (Corvera de Asturias-Angliru, oggi)

Oggi è il giorno: ventesima tappa Corvera de Asturias-Angliru della Vuelta 2017, che emetterà gli ultimi verdetti in questa frazione corta (soli 117,5 km) ma durissima, con due Gran Premi della Montagna lungo il percorso e poi naturalmente l’arrivo in salita all’Angliru, la salita più famosa di Spagna, che rivaleggia per grado di difficoltà con i nostri Mortirolo e Zoncolan. Una giornata attesissima, che potrebbe anche ribaltare le gerarchie e che in ogni caso regalerà spettacolo, dal momento che tutti i big giocheranno le loro ultime cartucce per lasciare un segno sulla Vuelta. La partenza della tappa avrà luogo da Corvera de Asturias alle ore 14.19, mentre l’arrivo in vetta all’Alto de l’Angliru è previsto come sempre fra le ore 17.30 e le 18.00. Anche oggi come ieri si pedalerà interamente nelle Asturie, regione alla quale tocca l’onore della chiusura di fatto della corsa, visto che domani a Madrid sarà una semplice passerella.

INFO STREAMING VIDEO, ORARIO E DIRETTA TV

La Vuelta 2017 viene trasmessa in diretta tv su Eurosport, canale tematico europeo disponibile sia nel pacchetto satellitare di Sky sia in quello digitale terrestre di Mediaset Premium. In diretta streaming video l'appuntamento sarà dunque con i servizi offerti ai rispettivi abbonati da Sky Go, Premium Play ed Eurosport Player. Per quanto riguarda questa ventesima tappa Corvera de Asturias-Angliru, il collegamento sarà dalle ore 13.45 per seguire integralmente questa fondamentale frazione odierna, mentre al termine della tappa ci sarà la rubrica Vuelta Extra per approfondimenti e commenti. Informazioni importanti sulla corsa spagnola saranno disponibili anche sui social network: su Facebook la pagina ufficiale è Vuelta a España, mentre l'account ufficiale Twitter è @lavuelta.

IL PERCORSO DI OGGI

Come abbiamo già accennato, il percorso di questa ventesima tappa della Vuelta 2017 è di quelli che fanno sognare gli spettatori e preoccupare i corridori. Pronti via e subito si comincerà a salire, dalla partenza di Corvera de Asturias fino a La Reigada: 440 metri di dislivello in 12,7 km, non vale come Gpm ma lo avrebbe meritato. Ci sarà dunque subito da faticare, prima di tirare il fiato con la discesa e poi un falsopiano a salire, che però sarà abbastanza dolce fino a quando i corridori arriveranno a Santa Marina, ai piedi dell’Alto de la Cobertoria, che aprirà i 45 km finali che non potrebbero essere più duri di così. Gpm di prima categoria collocato al km 79,5, al termine di una salita che misurerà 8,1 km alla pendenza media dell’8,6%, ascesa dunque già durissima e con strappi fino al 18% massimo. Discesa, sprint intermedio in località Pola de Lena al km 89,5 e immediatamente si ricomincerà a salire verso il secondo Gpm di giornata, l’Alto del Cordal (km 96,4), altra salita di prima categoria caratterizzata da 5,7 km di ascesa con pendenza media pari all’8,6%. Già queste saranno dunque salite difficili, ma al termine della seconda discesa saremo al momento decisivo, perché di nuovo si ricomincerà subito a salire e saremo finalmente all’Angliru, che sarà affrontato per la settima volta da quando la Vuelta l’ha scoperto nel 1999. I dati ci parlano di una salita di 12,5 km con pendenza media del 9,8% e basterebbe questo a capire la difficoltà di un Gpm molto lungo e altrettanto duro, con pochissimi momenti di respiro e pendenze quasi sempre micidiali - tratto più duro in corrispondenza della Cueña Les Cabres, quando si toccherà il 23,5% e mancheranno circa 2 km all’arrivo. Una giornata tutta da vivere…

