Edin Dzeko papà/ La moglie Amri ha dato alla luce il piccolo Dani

Dani Dzeko, figlio di Edin

Sarà un fine settimana pieno di emozioni e novità per Edin Dzeko diventato papà da qualche ora. Il bomber bosniaco della Roma ha dato l'annuncio sui social poco fa postando la foto della moglie e del suo bambino nato alla Clinica Mater Dei di Roma. In un primo momento la squadra aveva annunciato che il calciatore non sarebbe partito con il resto della squadra per Genova proprio per assistere la moglie tanto che lo stesso presidente Pallotta aveva messo a sua disposizione il suo aereo privato che, a quanto pare non servirà. Non solo Dzeko dovrà fare i conti con i primi pannolini del piccolo Dani ma anche con un imprevisto sabato libero. La partita Sampdoria Roma è stata rinviata a causa dell'allerta meteo diramata in queste ore e questo gli permetterà di stare con la sua famiglia senza raggiungere la Liguria.

LA PRIMA FOTO DI DANI SU INSTAGRAM

Il primo erede maschio del bomber si chiama Dani Dzeko e va ad allargare la famiglia composta dal calciatore, la moglie Amra e la piccola Una, la loro primogenita nata nel febbraio 2016. L'annuncio del fiocco azzurro è arrivato dal profilo ufficiale del giocatore su Instagram dove si vede la foto che potete vedere in copertina o cliccando qui. Il bomber ha postato il dolce scatto scrivendo: "Dobro nam došao, Dani #09.09.2017" (Benedizioni su Dani). Gli auguri da parte dei fan e degli addetti ai lavori non sono mancati sperando che il bomber possa scendere presto in campo per dedicare al suo bambino il suo prossimo goal.

