Francavilla-Fondi/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Virtus Francavilla-Fondi, sabato 9 settembre 2017 alle ore 20.30, sarà una sfida relativa alla terza giornata di campionato nel girone C del torneo di Serie C. Due possibili outsider del campionato si affronteranno in una sfida che vede però i due club affrontarsi dopo una sconfitta incassata nell'ultimo weekend di campionato.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

Virtus Francavilla-Fondi, sabato 9 settembre 2017 alle ore 20.30, si potrà seguire solo in diretta streaming video via internet e non in diretta tv. Sarà necessario un abbonamento o l'acquisto del singolo match sul sito sportube.tv.

IL CONTESTO DEL MATCH

La Virtus Francavilla, dopo aver iniziato la nuova avventura con un brillante pareggio in casa contro il Lecce, ha perso il secondo derby pugliese consecutivo da affrontare in campionato sul campo della matricola Bisceglie. Il Fondi invece, dopo aver costretto il Catania ad un sorprendente pari casalingo, ha ceduto tra le mura amiche dello stadio Purificato contro il Monopoli, in gol grazie a Genchi nel primo tempo e poi capace di capitalizzare il vantaggio fino al triplice fischio finale. Un confronto importante dunque tra due squadre che nella scorsa stagione hanno saputo stupire, conquistando entrambe da matricole del campionato la qualificazione ai play off per la Serie B. Una performance valsa al tecnico dei pugliesi Calabro il salto in Serie B alla guida del Carpi, con proprio un ex Fondi, D'Agostino, passato alla guida del Francavilla. Dopo l'addio dell'Unicusano alla proprietà, i fondani sono ripartiti dal managemente dell'ex Racing Roma e da Giuseppe Giannini in panchina, con la squadra ancora incostante nonostante sia stata già capace di guizzi importanti, come il pari di Catania ed il successo in Coppa Italia di Serie C contro la Fermana.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Allo stadio Giovanni Paolo II scenderanno in campo queste probabili formazioni: pugliesi schierati con Albertazzi come estremo difensore, Maccarone, Abruzzese e Prestia a formare la difesa a tre titolare, Pino presidierà la fascia destra, Biason e Buono saranno i centrali di centrocampo mentre Turi sarà l'esterno laterale di sinistra. In avanti Madonia e Saraniti giocheranno come trequartisti alle spalle dell'unica punta di ruolo, Sicurella. Risponderà il Fondi con il numero uno albanese Elezaj tra i pali, De Leidi, Vastola e Ghinassi nella difesa a tre, mentre Galasso sarà l'esterno laterale di destra e Pompei l'esterno laterale di sinistra. A centrocampo si muoveranno De Martino, Ricciardi e Corticchia, mentre De Sousa e Serra saranno i due attaccanti.

LA CHIAVE TATTICA

Il confronto tattico metterà di fronte il 3-4-2-1 di Gaetano D'Agostino e il 4-3-3 di Giuseppe Giannini, il primo tecnico della Virtus Francavilla e il secondo del Fondi. Per quanto riguarda i pugliesi, non manca la qualità anche se D'Agostino sta cercando di coniugare la fantasia all'equilibrio. Più in difficoltà difensivamente i pontini, che l'anno scorso hanno perso tre a uno l'ultimo precedente in casa del Francavilla impostosi grazie alla rete di Triarico e alla doppietta del francese Nzola.

PRONOSTICO E QUOTE

Nonostante l'inizio di campionato delle due squadre sia stato identico, i bookmaker ritengono più consolidata la figura della Virtus Francavilla, anche grazie alla possibilità di poter giocare in casa la sfida. Pugliesi quindi favoriti con quota Betclic fissata a 1.78 per l'affermazione interna, mentre il successo esterno dei laziali viene quotato 4.50 e l'eventuale pareggio viene proposto ad una quota di 3.30 da Paddy Power.

