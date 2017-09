INFORTUNIO MANDZUKIC/ Problema al polpaccio: salta il Barcellona? (ultime notizie, 9 settembre 2017)

Mario Mandzukic (Foto: Lapresse)

Sembrava filare tutto liscio in Juventus-Chievo per i bianconeri, forti di un vantaggio di 3 reti a 0 dinanzi ad un Allianz Stadium soddisfatto dello spettacolo offerto in campo. A rovinare parzialmente la festa c'ha pensato l'infortunio di Mandzukic, costretto ad abbandonare il terreno di gioco al minuto 83 facendo posto a Rodrigo Bentancur. L'attaccante croato, qualche istante prima, si era reso protagonista di un contrasto all'apparenza innocuo. Poco dopo, però, l'ex attaccante di Bayern Monaco e Atletico Madrid si è accasciato al suolo, toccandosi in particolar modo il polpaccio sinistro. Per qualche secondo si è pensato fosse necessario anche l'intervento della barella, che Mandzukic ha respinto con un gesto rabbioso, evidentemente nervoso per l'infortunio subito. La preoccupazione del popolo bianconero, infatti, è che Mandzukic debba saltare la prima trasferta di Champions League contro il Barcellona di martedì.

SOCIAL: COLPA DI ALLEGRI

La rabbia sui social è già montata contro Massimiliano Allegri, responsabile secondo tanti tifosi della Juventus dell'infortunio di Mario Mandzukic. Sono in molti, infatti a far notare come il croato non fosse stato fino a quel momento autore della migliore delle sue prestazioni in bianconero e di come, già da diverso tempo, l'ipotesi di una sostituzione a beneficio di uno dei tanti esterni di ruolo seduti in panchina fosse da predere in considerazione già da diversi minuti. Adesso, però, è tempo di valutare con attenzione la portata dell'infortunio. Non è da escludere, infatti, che il croato - uscito dal campo sulle sue gambe - non abbia accusato altro che un indurimento muscolare al polpaccio, facile da smaltire da qui a martedì, quando la Juventus sarà accolta al Camp Nou dal Barcellona. Lì, l'eventuale assenza di Mandzukic, potrebbe pesare tantissimo.

