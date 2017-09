Juventus Chievo streaming video e diretta tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live

Diretta Juventus-Chievo, LaPresse

Juventus-Chievo, diretta dal signor Michael Fabbri della sezione di Ravenna con l'aiuto dei guardalinee Di Iorio e Longo, del quarto ufficiale di gara Nasca e dei var Di Bello e La Penna, è il primo anticipo della terza giornata di Serie A 2017-18. La gara si disputerà presso l'Allianz Stadium di Torino, il fischio d'inizio è previsto per le ore 18.00 di sabato 9 settembre 2017.

STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE LA PARTITA DI SERIE A

Sky Sport e Mediaset Premium trasmetteranno sulle rispettive reti il primo anticipo della terza giornata di Serie A 2017-18 Juventus-Chievo, diretta tv sul satellite con la possibilità di sintonizzarsi sui canali 201, 206 e 251 della piattaforma per i clienti abbonati ai pacchetti Calcio e/o Sport; sul digitale terrestre l'appuntamento è sui canali 370 (in SD) e 380 (in HD) con l'esclusiva delle immagini negli spogliatoi prima del calcio d'inizio. Sarà garantita anche la diretta streaming video attraverso Sky Go e Premium Play che consentono ai clienti di poter guardare la partita anche sui dispositivi mobili e/o hi-tech.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS

Dopo gli impegni con le rispettive nazionali, gli uomini di Allegri si sono nuovamente aggregati al centro sportivo di Vinovo per preparare nel migliore dei modi questa terza uscita stagionale in campionato, alla vigilia del matchday 1 di Champions League contro il Barcellona, motivo per cui la sfida con il Chievoverona è stata anticipata al sabato. Le prime due giornate sono filate lisce per i bianconeri grazie al successo agevole in casa contro il Cagliari (3-0) e a quello in rimonta al Ferraris contro il Genoa (4 a 2 con la tripletta di Dybala). Di fronte al loro pubblico i campioni d'Italia in carica hanno la concreta possibilità di rimanere a punteggio pieno e a mettere pressione alle dirette rivali per il titolo, Napoli, Milan e Inter, che giocheranno il giorno successivo. Sicuramente non saranno a disposizione del mister Marchisio e Chiellini (a causa dell'infortunio rimediato in nazionale) oltre al lungodegente Pjaca, ci sarà inoltre un avvicendamento tra i pali con Szczesny che prenderà il posto di Buffon, tenuto a riposo in vista del big match al Camp Nou. Confermata invece la linea di trequartisti dietro all'unica punta Higuain.

PROBABILI FORMAZIONI CHIEVO

Negli anni scorsi il Chievo di Maran ci aveva abituato a vere e proprie partenze sprint, e anche questo inizio di stagione non sembrava fare eccezione con la vittoria nella gara inaugurale contro l'Udinese. Invece alla prima uscita interna al Bentegodi i clivensi sono stati battuti dalla Lazio e così hanno dovuto rinunciare alla possibilità di salire in vetta alla classifica con 6 punti. Ora si prospetta un impegno a dir proibitivo per i mussi volanti, anche solo un pareggio contro la Vecchia Signora sarebbe un'impresa veramente ragguardevole, di certo a questa squadra non manca l'esperienza, anzi ce n'è in abbondanza considerando l'età media della squadra, la più alta di tutta la Serie A. A parte Meggiorini il tecnico Maran potrà contare sull'intera rosa per l'anticipo di sabato.

I PRECEDENTI

Nella storia del campionato italiano Juventus e Chievo si sono affrontate 28 volte dalla stagione 2000-01 (quando i clivensi allenati all'epoca da Del Neri approdarono per la prima volta nella massima categoria) a oggi. Il bilancio è decisamente a favore dei bianconeri con 20 vittorie, 7 pareggi e un solo successo dei clivensi. In particolare negli scontri diretti casalinghi la Vecchia Signora vanta un bottino di dieci vittorie (l'ultima risalente allo scorso 8 aprile) e quattro pareggi (l'ultimo datato 12 settembre 2015), il Chievo non è mai riuscito a espugnare il Delle Alpi prima, il Comunale di Torino poi e lo Juventus Stadium oggi.

QUOTE E PRONOSTICI

I pronostici dei bookmaker sono ovviamente tutti a favore della Juventus: su WilliamHill l'1 dei padroni di casa viene dato ad appena 1,18, quote che si alzano notevolmente per quanto riguarda il pareggio, quella proposta da Bet365 è di 7,50, con Unibet che offre addirittura una vincita pari a 20,00 volte la cifra scommessa per il 2 esterno dei clivensi. Dato l'enorme potenziale offensivo della compagine di Allegri, le probabilità di assistere a una gara con almeno tre gol segnati sono più alte del contrario, quindi su Bet365 la giocata Over è data a 1,65 contro il 2,35 che Unibet propone per l'Under. Betclic prevede inoltre una vittoria larga per la Vecchia Signora, come dimostra la quota relativamente bassa di 6,00 per il risultato esatto di 3-0.

