LAZIO MILAN A RINVIATA? / Pioggia e maltempo in Serie A: previsto forte temporale all'Olimpico di Roma

Lazio Milan rinviata? (Foto: da Wikipedia)

Dopo il rinvio di Sampdoria-Roma a causa del maltempo, si sta monitorando la situazione in vista di Lazio-Milan. Il turno di campionato sarà bagnato, ma le precipitazioni saranno particolarmente intense nella Capitale. La partita all'Olimpico non sembra a rischio rinvio, ma l'attenzione resta alta. Ci sarà un forte temporale su Roma, dove saranno possibili rovesci fino ai 15 mm, quindi il campo sarà piuttosto pesante. A meno di clamorose novità, la partita verrà disputata, ma sarà sicuramente diversa dalle aspettative: sarà difficile vedere la grande qualità di gioco di entrambe le squadre, visto che si preannuncia una partita dura e particolarmente intensa. In queste situazioni emergono le qualità fisiche dei calciatori: ad esempio, non ci saranno problemi per Franck Kessié, il quale può vantare una struttura fisica imponente. Giocatori di qualità come Lucas Biglia, Suso e Calhanoglu invece possono andare in difficoltà. L'unica cosa che non deve mancare ai tifosi che si recheranno allo stadio è l'ombrello.

LE PREVISIONI METEO PER LE ALTRE PARTITE

La terza giornata di Serie A si apre con Juventus-Chievo: probabilmente si giocherà sotto la pioggia, visto che tra le 17 e le 20 a Torino sono previsti rovesci. Domani Inter-Spal per il lunch match: non è previsto sole a San Siro, ma neppure pioggia. Situazione simile a Bergamo, dove è previsto cielo coperto per Atalanta-Sassuolo. Le precipitazioni saranno invece modeste al mattino. Il maltempo non risparmia la Sardegna, dove sono attese piogge intense e acquazzoni in vista di Cagliari-Crotone. Pioggia anche alla Dacia Arena, soprattutto nel primo pomeriggio, per Udinese-Genoa, del resto il Friuli è tra le regioni più a rischio in questo weekend. Si "soffrirà" meno a Verona, dove è in programma domani la sfida contro la Fiorentina: al Bentegodi potrebbe piovere, ma le precipitazioni dovrebbero essere modeste. Rischio temporale a Benevento, dove domani alle 18 si giocherà il match contro il Torino: le precipitazioni, secondo la Gazzetta dello Sport, dovrebbero alternarsi alle schiarite. Poca pioggia per il posticipo Bologna-Napoli: i rovesci non dovrebbero superare gli 0,3 mm.

