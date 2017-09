MARIO BALOTELLI/ Video gol, doppietta del Nizza con il Monaco: SuperMario è tornato?

Balotelli mattatore col Nizza (foto LaPresse)

Il grande ritorno di Mario Balotelli. La stagione del bomber italiano è iniziata in maniera complessa, con un infortunio che non gli ha permesso di essere utile alla causa del Nizza nei preliminari di Champions League, poi persi dal club francese contro il Napoli. Una volta recuperata la forma migliore, il ciclone SuperMario si è abbattuto sul Monaco campione di Francia in carica, che pure ha vissuto una partenza di stagione abbastanza brillante, rifilando peraltro una goleada con sei reti al Marsiglia dell’ex Roma Rudi Garcia. Balotelli ha colpito due volte nel quattro a zero che la squadra di Favre ha rifilato ai monegaschi nel match di Ligue 1, che peraltro presentavano solo in panchina il nuovo acquisto Keita Balde Diao, appena acquistato dalla Lazio.

E la Lazio è stata sicuramente spettatrice interessata di questo incontro non solo per la curiosità di vedere come se la sarebbe eventualmente cavata il suo ex, ma anche e soprattutto perché il Nizza sarà uno degli avversari dei biancocelesti nella prossima Europa League.





SOGNO MONDIALE IN RUSSIA PER SUPER MARIO

I biancazzurri sicuramente dovranno fare i conti con un Super Mario ritrovato, brillante e capace di farsi vedere sotto porta anche contro una squadra di livello internazionale come il Monaco, big capace peraltro di piazzare un gioiello come Kylian Mbappé a 180 milioni di euro al Paris Saint Germain. Chissà se con l’enfant prodige del calcio francese in campo le cose sarebbero cambiate, di sicuro tutte le luci della ribalta in questo caso sono state per Balotelli, che forse è rimasto scottato dalle precedenti esperienze negative, e dopo l’ottima stagione passata, sembra avere tutte le intenzioni di confermarsi a Nizza, magari proponendosi per i prossimi Mondiali in Russia. A patto che l’Italia ovviamente riesca a qualificarsi, e a patto soprattutto che il CT Ventura superi l’idiosincrasia per Balotelli, giudicato inaffidabile dopo i precedenti flop, ma che da un anno e mezzo a Nizza sembra aver ritrovato lo smalto dei tempi migliori. Confermarsi anche in questa stagione significherebbe lasciarsi una porta aperta per la Russia.

© Riproduzione Riservata.