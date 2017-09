Manchester City-Liverpool/ Streaming video-diretta tv, probabili formazioni, quote, orario, risultato liv

Salah, attaccante Liverpool - LaPresse

Il big match della quarta giornata della Premier League 2017-2018, sarà senza dubbio la sfida dell’Etihad Stadium tra Manchester City Liverpool. Alle ore 13:30 di oggi pomeriggio, in quel di Manchester, i padroni di casa del City affronteranno il Liverpool. Sarà una sfida in cui in campo ci saranno giocatori di livello assoluto, come ad esempio Aguero e David Silva da una parte, e Salah e Mané dall’altra. Lo spettacolo però non sarà solo sul rettangolo di gioco ma anche in panchina, visto che si incontreranno due fra i tecnici più interessanti d’Europa, leggasi il maestro Guardiola da una parte, e il tedesco Klopp dall’altra.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERE LA PARTITA DI PREMIER LEAGUE

La sfida di Premier League fra il Manchester City e il Liverpool sarà visibile in diretta tv, solo ed esclusivamente a pagamento. Ad acquisire i diritti del campionato inglese 2017-2018, come noto, è la tv satellitare Sky, che trasmetterà appunto anche la sfida delle ore 13:30 dell’Etihad Stadium. Per vederla dovrete collegarvi al canale Sky Sport 3, o in alternativa utilizzare l’app dedicata, Sky Go, per seguire il match in diretta streaming attraverso il pc, lo smartphone o il tablet.

LA SITUAZIONE

Manchester City e Liverpool giungono all’appuntamento di oggi pomeriggio con la stessa identica situazione di classifica. I Citizens e i Reds sono infatti entrambi appaiati al secondo posto, dietro al Manchester United, a quota 7 punti, con due vittorie e un pareggio nelle prime tre uscite stagionali. La compagine di Guardiola viene dal successo in trasferta per due a uno contro il Bournemouth, che ha fatto seguito al pareggio 1 a 1 in casa contro il Leicester, e alla vittoria all’esordio contro il Brighton lontano dalle mura di casa. Liverpool invece reduce dal roboante successo interno contro l’Arsenal per 4 a 0, seguito dalla vittoria interna contro il Crystal Palace per 1 a 0, e dallo scopiettante pareggio iniziale con il Watford per 3 a 3. I Reds stanno quindi attraversando un momento di forma magico, ma sconfiggere il City nel proprio fortino sarà un'impresa titanica.

PROBABILI FORMAZIONI

Andiamo a vedere insieme quali potrebbero essere le formazioni che i due tecnici di Manchester City e Liverpool manderanno in campo quest’oggi per la gara dell’Etihad Stadium. Partiamo dai Citizens, con Guardiola che dovrebbe puntare sul suo classico 4-3-3 con Ederson a curare la porta, Danilo sulla corsia di destra, con Mendy sulla fascia opposta, mentre in mezzo potrebbe essere assente Company, non al 100%, e al suo posto dovrebbe giocare Stones, affiancato dal nazionale argentino Nicolas Otamendi. A centrocampo, cabina di regia affidata come al solito ai piedi di Fernandinho, spalleggiato sull’interno di destra da Walker, che ritorna dopo la squalifica di un turno, e a sinistra dal gioiello De Bruyne. Infine l’attacco, dove Aguero sarà la punta centrale, con Sané largo a destra e Silva a sinistra. Assente Sterling per squalifica. Liverpool che risponderà con lo stesso schema, con Firmino punta centrale, affiancato dall’ex romanista Salah a destra, e Mané a sinistra. A centrocampo, possibile esordio del nuovo acquisto Oxlade Chamberlain, che stazionerà sull’interno di destra con Henderson in mezzo, e Wijnaldum a completare il reparto. Infine la difesa: Lovren e Matip in mezzo, con Gomez e Moreno sulle fasce, davanti al portiere Karius. Sempre assenti Clyne e Lallana

QUOTE E SCOMMESSE: IL PRONOSTICO SULLA PARTITA

L’agenzia di scommesse Snai, vede una grande favorita nella sfida di oggi, ovvero il Manchester City. La quota per l’1 è infatti pari a 1.83, contro il successo del Liverpool che paga invece 4.00. Più probabile il pareggio, dato a 3.80. Per quanto riguarda l’under e l’over, la possibilità che vengano segnate più o meno di due reti, le quote sono rispettivamente di 2.40 e 1.50. Il gol e il nogol, infine, sono quotati 1.45 e 2.50.

