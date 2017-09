Matera-Cosenza/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Matera-Cosenza, LaPresse

Matera-Cosenza, sabato 9 settembre 2017 alle ore 18.30, sarà una delle sfide che apriranno il fitto programma della terza giornata del campionato di Serie C nel girone C. Un match che promette scintille tra due squadre sulla carta partite in questa stagione con ambizioni di vertice, ma che hanno già dovuto fare i conti in questo avvio di campionato con alcune inaspettate battute d'arresto.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

Matera-Cosenza, sabato 9 settembre 2017 alle ore 18.30, si potrà seguire esclusivamente con un abbonamento o con l'acquisto dell'evento singolo in diretta streaming video via internet sul sito sportube.tv, mentre non sarà prevista diretta tv su nessun canale in chiaro o a pagamento.

IL CONTESTO DEL MATCH

Quanto abbiamo detto in apertura vale per il Matera che dopo la prima vittoria casalinga contro l'Akragas, è andato incontro ad un ko esterno contro la matricola Sicula Leonzio, che si è imposta con le reti di D'Angelo e Ferreira, rendendo vano il momentaneo pareggio dei lucani messo a segno da Giuseppe Giovinco. Ancora peggio è andata però finora ad un Cosenza che ha iniziato perdendo in maniera secca sul campo del Monopoli, ma che si aspettava un pronto riscatto casalingo contro una Paganese a sua volta apparsa lontana dalla forma migliore nell'esordio casalingo in campionato. I campani invece sono passati a sorpresa con un netto due a zero allo stadio San Vito, grazie alle reti messe a segno da Cesaretti e Talamo, entrambe nel finale di primo tempo. Un micidale uno-due che ha messo in luce una forma approssimativa per un Cosenza che pure aveva concluso subito in estate l'avventua in Tim Cup, eliminato al primo turno in casa dall'Alessandria dopo i tempi supplementari.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni del match del tardo pomeriggio di sabato: il Matera scenderà in campo con l'estremo difensore sloveno Golubovic alle spalle di una difesa a tre composta da Stendardo, Scognamillo e Mattera. A centrocampo Maciucca giocherà sull'out di destra mentre Casoli sarà l'esterno mancino, con Salandria e Maimone chiamati a muoversi per vie centrali sulla linea mediana. In attacco, partiranno avanzati Battista e Giuseppe Giovinco come trequartisti alle spalle del centravanti argentino Corado. La risposta del Cosenza sarà affidata a Perina in porta e a una linea difensiva a quattro formata dalla fascia destra alla fascia sinistra da Calamai, Idda, Pascali e D’Orazio. Terzetto titolare di centrocampo con Mungo, Bruccini e Loviso, mentre in attacco giocheranno nel tridente Statella, Caccavallo e Mendicino.

LA CHIAVE TATTICA

Nella trasferta sul campo della Sicula Leonzio si è visto un Matera schierato di fatto con un 3-4-2-1, con Auteri che ha provato a sfruttare maggiormente il gioco tra le linee, senza però riuscire a mettere in difficoltà i siciliani che hanno invece evidenziato le lacune difensive dei materani. Pessima la prova del 4-3-3 cosentino disegnato dal tecnico Fontana contro la Paganese, un match che ha risentito del minuto di follia che prima dell'intervallo ha consentito ai campani di realizzare due gol, ma l'impressione è che anche a livello fisico la condizione dei calabresi debba migliorare molto.

PRONOSTICO E QUOTE

Difficoltà dunque da una parte e dall'altra in questo avvio di campionato, ma i bookmaker tendono a favorire il Matera, considerando quanto poco abbia brillato il Cosenza nelle prime due partite. Vittoria silana in trasferta quotata 2.80 da Paddy Power mentre Betclic offre a 1.95 la vittoria lucana. William Hill propone invece a 3.30 la quota relativa al pareggio.

