Monopoli-Akragas/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Monopoli-Akragas, sabato 9 settembre 2017 alle ore 18.30, sarà una sfida tra due formazioni che stanno vivendo un momento di forma diametralmente opposto nel girone C del campionato di Serie C. Il Monopoli infatti è partito a razzo con due vittorie, dando seguito al brillante esordio casalingo contro il Cosenza, battendo di misura in trasferta il Fondi grazie ad una rete siglata da Genchi nel primo tempo. Una marcatura importantissima che ha permesso ai pugliesi di restare a punteggio pieno: la squadra di Massimiliano Tangorra ha ottenuto sicuramente il meglio dai primi impegni stagionali, pur essendo sostanzialmente partita per ritagliarsi una tranquilla salvezza.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

Ci sarà la diretta streaming video via internet per Monopoli-Akragas, sabato 9 settembre 2017 alle ore 18.30, per chi acquisterà il singolo evento o avrà sottoscritto un abbonamento al portale ufficiale web sportube.tv. Non sarà prevista invece diretta tv su canali pay o in chiaro.

IL CONTESTO DEL MATCH

Per l'Akragas stesso obiettivo di partenza ma anche la consapevolezza della difficoltà di una squadra che è riuscita ad iscriversi solamente per il rotto della cuffia. E l'avvio di campionato, come previsto, è stato difficoltoso. Prima il ko di misura a Matera, poi la sconfitta sul campo amico dell'Esseneto contro la matricola Rende, un rocambolesco due a tre che ha fatto male ai tifosi agrigentini perché l'Akragas si è trovato per due volte in vantaggio, con un rigore trasformato da Salvemini e un gol di Mileto, prima di capitolare a causa dei gol di Franco e Rossini, realizzati nel finale nel giro di cinque minuti.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Allo stadio Veneziani di Monopoli scenderanno in campo queste probabili formazioni: padroni di casa schierati con Bifulco estremo difensore alle spalle di una difesa a tre con Bei, Ricci e Mercadante. Rota sarà l'esterno laterale di destra, Scoppa, Zampa e il greco Sounas si muoveranno per vie centrali sulla mediana mentre Donnarumma sarà l'esterno laterale mancino. In attacco, sarà confermato il tandem formato da Genchi e da Souare. Risponderà l'Akragas con Vono estremo difensore alle spalle di una difesa a tre con Mileto, Danese e Russo schierati dal primo minuto. Saitta sarà l'esterno laterale di destra, Carrotta e Vicente i centrali di centrocampo, mentre Sepe sarà impiegato come laterale mancino. Longo avrà invece compiti da trequartista assieme a Salvemini, avanzati in attacco alle spalle dell'unica punta Parigi.

LA CHIAVE TATTICA

A livello tattico la sfida sarà molto interessante, tra due allenatori profondamente legati alle piazze. Per Massimiliano Tangorra, alla guida del Monopoli, come detto l'avvio non avrebbe potuto essere migliore: il 3-5-2 del tecnico ha regalato due vittorie in due sfide difficili, è presto per dire se i pugliesi potranno essere la rivelazione di questa stagione, ma se il buongiorno si vede dal mattino... il 3-4-2-1 di Di Napoli nell'Akragas ha ancora lacune evidenti, soprattutto in difesa: dopo la straordinaria salvezza di un anno fa, sarà necessario ritrovare immediatamente stabilità.

PRONOSTICO E QUOTE

Le quote per le scommesse sul match tengono conto del differente avvio di campionato delle due formazioni: Monopoli quindi nettamente favorito, con vittoria pugliese quotata 1.76 da Paddy Power, mentre Betclic offre a 3.30 la quota relativa all'eventuale pareggio e Bet365 propone a 4.20 la quota per il successo esterno (sarebbe il primo in questo campionato) degli agrigentini.

